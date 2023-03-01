Пригожин упрекнул Вучича в напрасных истериках Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: президент Вучич устроил напрасную истерику по поводу участия сербов в ЧВК 02 марта 2023 в 00:00 Размер текста - 17 + Пригожин заявил, что на данный момент сербы не состоят в ЧВК «Вагнер» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Сербии Александр Вучич устроил «напрасную истерику», заявив, что готов заключить под стражу сербов, состоящих в ЧВК «Вагнер». Как сообщил основатель организации Евгений Пригожин, на данный момент граждане этой страны в ней не состоят. «Вучич напрасно истерику устроил. Если кто-нибудь из сербов заявит, что он воевал в ЧВК „Вагнер“ в 2023 году — это обман. Не верьте ему», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Ранее сообщалось, что власти США считают, что китайская компания Spacety Co оказывала помощь ЧВК «Вагнер», предоставляя спутниковые снимки. В отношении организации также введены санкции со стороны Евросоюза. Кроме того, Японии поддержала штаты в таком решении. Министерство финансов Америки, в свою очередь, признало ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. Президент Сербии Александр Вучич устроил «напрасную истерику», заявив, что готов заключить под стражу сербов, состоящих в ЧВК «Вагнер». Как сообщил основатель организации Евгений Пригожин, на данный момент граждане этой страны в ней не состоят. «Вучич напрасно истерику устроил. Если кто-нибудь из сербов заявит, что он воевал в ЧВК „Вагнер“ в 2023 году — это обман. Не верьте ему», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Ранее сообщалось, что власти США считают, что китайская компания Spacety Co оказывала помощь ЧВК «Вагнер», предоставляя спутниковые снимки. В отношении организации также введены санкции со стороны Евросоюза. Кроме того, Японии поддержала штаты в таком решении. Министерство финансов Америки, в свою очередь, признало ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям