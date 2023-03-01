Пригожин упрекнул Вучича в напрасных истериках

Президент Сербии Александр Вучич устроил «напрасную истерику», заявив, что готов заключить под стражу сербов, состоящих в ЧВК «Вагнер». Как сообщил основатель организации Евгений Пригожин, на данный момент граждане этой страны в ней не состоят.
«Вучич напрасно истерику устроил. Если кто-нибудь из сербов заявит, что он воевал в ЧВК „Вагнер“ в 2023 году — это обман. Не верьте ему», — передает слова Пригожина его пресс-служба.
Ранее сообщалось, что власти США считают, что китайская компания Spacety Co оказывала помощь ЧВК «Вагнер», предоставляя спутниковые снимки. В отношении организации также введены санкции со стороны Евросоюза. Кроме того, Японии поддержала штаты в таком решении. Министерство финансов Америки, в свою очередь, признало ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией.
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Президент Сербии Александр Вучич устроил «напрасную истерику», заявив, что готов заключить под стражу сербов, состоящих в ЧВК «Вагнер». Как сообщил основатель организации Евгений Пригожин, на данный момент граждане этой страны в ней не состоят. «Вучич напрасно истерику устроил. Если кто-нибудь из сербов заявит, что он воевал в ЧВК „Вагнер“ в 2023 году — это обман. Не верьте ему», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Ранее сообщалось, что власти США считают, что китайская компания Spacety Co оказывала помощь ЧВК «Вагнер», предоставляя спутниковые снимки. В отношении организации также введены санкции со стороны Евросоюза. Кроме того, Японии поддержала штаты в таком решении. Министерство финансов Америки, в свою очередь, признало ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией.