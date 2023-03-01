01 марта 2023

Пригожин упрекнул Вучича в напрасных истериках

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: президент Вучич устроил напрасную истерику по поводу участия сербов в ЧВК
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НАТО. Москва. stock, stock, Александр Вучич
Пригожин заявил, что на данный момент сербы не состоят в ЧВК «Вагнер» Фото:
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Президент Сербии Александр Вучич устроил «напрасную истерику», заявив, что готов заключить под стражу сербов, состоящих в ЧВК «Вагнер». Как сообщил основатель организации Евгений Пригожин, на данный момент граждане этой страны в ней не состоят.

«Вучич напрасно истерику устроил. Если кто-нибудь из сербов заявит, что он воевал в ЧВК „Вагнер“ в 2023 году — это обман. Не верьте ему», — передает слова Пригожина его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что власти США считают, что китайская компания Spacety Co оказывала помощь ЧВК «Вагнер», предоставляя спутниковые снимки. В отношении организации также введены санкции со стороны Евросоюза. Кроме того, Японии поддержала штаты в таком решении. Министерство финансов Америки, в свою очередь, признало ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией.

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Президент Сербии Александр Вучич устроил «напрасную истерику», заявив, что готов заключить под стражу сербов, состоящих в ЧВК «Вагнер». Как сообщил основатель организации Евгений Пригожин, на данный момент граждане этой страны в ней не состоят. «Вучич напрасно истерику устроил. Если кто-нибудь из сербов заявит, что он воевал в ЧВК „Вагнер“ в 2023 году — это обман. Не верьте ему», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Ранее сообщалось, что власти США считают, что китайская компания Spacety Co оказывала помощь ЧВК «Вагнер», предоставляя спутниковые снимки. В отношении организации также введены санкции со стороны Евросоюза. Кроме того, Японии поддержала штаты в таком решении. Министерство финансов Америки, в свою очередь, признало ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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