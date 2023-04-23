Зеленский объяснил, почему ВСУ не хотят оставлять Артемовск

Зеленский: ВСУ не оставляют Артемовск, поскольку не хотят дать России плацдарм для наступления

24 апреля 2023 в 03:29 Размер текста - 17 +

Зеленский отметил, что ситуация для ВСУ в борьбе за город остается сложной Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска не собираются оставлять Артемовск (Бахмут), чтобы не создавать для России плацдарм для наступления. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что ситуация для ВСУ в борьбе за город остается сложной. «Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это поможет расширить фронт и даст русским войскам шанс захватить больше земель. Это может стать трамплином для наступления на два более крупных города в Донецкой области на востоке Украины: Краматорск и Славянск», — передает слова Зеленского телеканал Al Arabiya. Украинский лидер также указал, что сейчас ВСУ готовятся к контрнаступлению. В боях за Артемовск украинская сторона потеряла большое количество бойцов. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек. Несмотря на это, Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать Артемовск. В апреле немецкие журналисты в материале для Der Spiegel передавали, что большая часть украинских бойцов в городе уничтожена российскими солдатами.

Украинские войска не собираются оставлять Артемовск (Бахмут), чтобы не создавать для России плацдарм для наступления. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что ситуация для ВСУ в борьбе за город остается сложной. «Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это поможет расширить фронт и даст русским войскам шанс захватить больше земель. Это может стать трамплином для наступления на два более крупных города в Донецкой области на востоке Украины: Краматорск и Славянск», — передает слова Зеленского телеканал Al Arabiya. Украинский лидер также указал, что сейчас ВСУ готовятся к контрнаступлению. В боях за Артемовск украинская сторона потеряла большое количество бойцов. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек. Несмотря на это, Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать Артемовск. В апреле немецкие журналисты в материале для Der Spiegel передавали, что большая часть украинских бойцов в городе уничтожена российскими солдатами.