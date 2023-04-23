РБК: Минфин и ЦБ представили законопроект о долгосрочных сбережениях

24 апреля 2023 в 03:51 Размер текста - 17 +

Граждане самостоятельно будут формировать накопления за счет взносов и пенсионных накоплений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минфин и ЦБ РФ направили в кабмин законопроект о программе долгосрочных сбережений. Соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» будет рассмотрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 24 апреля. Об этом сообщил федеральный чиновник. «Поправки предлагается внести во множество законов, в том числе о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании, о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов и прочее», — передает информацию чиновника РБК. По информации издания, законопроект завершает работу по реформированию системы накоплений граждан, которая велась с 2016 года. Суть изменений заключается в формировании дополнительного дохода россиян на будущее. Уточняется, что граждане самостоятельно будут формировать накопления за счет взносов и пенсионных накоплений. Также предлагается, ввести дополнительные стимулы для участников программы в виде налоговых вычетов до 52 тысяч ежегодно. Ранее президент России Владимир Путин поручил принять закон для создания финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физлиц. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что россияне начнут получать до 36 тысяч рублей в год по новой программе сбережений. Отмечается, что коэффициент государственной поддержки будет различаться исходя из доходов граждан, в зависимости от этого будущие получатели выплат разделены на три категории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минфин и ЦБ РФ направили в кабмин законопроект о программе долгосрочных сбережений. Соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» будет рассмотрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 24 апреля. Об этом сообщил федеральный чиновник. «Поправки предлагается внести во множество законов, в том числе о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании, о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов и прочее», — передает информацию чиновника РБК. По информации издания, законопроект завершает работу по реформированию системы накоплений граждан, которая велась с 2016 года. Суть изменений заключается в формировании дополнительного дохода россиян на будущее. Уточняется, что граждане самостоятельно будут формировать накопления за счет взносов и пенсионных накоплений. Также предлагается, ввести дополнительные стимулы для участников программы в виде налоговых вычетов до 52 тысяч ежегодно. Ранее президент России Владимир Путин поручил принять закон для создания финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физлиц. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что россияне начнут получать до 36 тысяч рублей в год по новой программе сбережений. Отмечается, что коэффициент государственной поддержки будет различаться исходя из доходов граждан, в зависимости от этого будущие получатели выплат разделены на три категории.