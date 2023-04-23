23 апреля 2023

КНР заберет из США обратно домой панду-посланца дружбы

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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на АО «Макфа». Челябинск, кнр, китай, китайский флаг, дипломатичесий флаг
О том, что власти Китая готовы забрать животное обратно было объявлено в конце 2022 года Фото:

Китай заберет из США большую панду-посланца дружбы по имени Я Я. Об этом сообщило Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР, отметив, что из Пекина в Мемфис панду отправили 20 лет назад.

«Самка большой панды, прожившая в Соединенных Штатах два десятилетия, вернется в Китай в течение ближайших нескольких дней», — говорится в официальном сообщении ведомства. Отмечено, что панда родилась в 2000 году в Пекинском зоопарке. Спустя три года в качестве посланника дружбы животное отправили в Мемфис.

Ведомство уточняет, что соглашение о пребывании животного было заключено между двумя странами на десять лет. В 2013 его снова продлили на тот же срок. О том, что власти Китая готовы забрать животное обратно было объявлено в конце 2022 года.

Отношения Китая с США и его союзниками обострились после сближения с Россией. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться экономической независимости от КНР, а также лишить Китай лидерства в торговле. Действующий лидер США Джо Байден планирует подписать указ, который ограничит инвестиции американских компаний в экономические отрасли Китая. Кроме того, после высказываний китайского посла в Париже Лю Шайе о том, что Крым является российским полуостровом, во Франции предложили объявить его персоной нон грата.

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Китай заберет из США большую панду-посланца дружбы по имени Я Я. Об этом сообщило Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР, отметив, что из Пекина в Мемфис панду отправили 20 лет назад. «Самка большой панды, прожившая в Соединенных Штатах два десятилетия, вернется в Китай в течение ближайших нескольких дней», — говорится в официальном сообщении ведомства. Отмечено, что панда родилась в 2000 году в Пекинском зоопарке. Спустя три года в качестве посланника дружбы животное отправили в Мемфис. Ведомство уточняет, что соглашение о пребывании животного было заключено между двумя странами на десять лет. В 2013 его снова продлили на тот же срок. О том, что власти Китая готовы забрать животное обратно было объявлено в конце 2022 года. Отношения Китая с США и его союзниками обострились после сближения с Россией. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться экономической независимости от КНР, а также лишить Китай лидерства в торговле. Действующий лидер США Джо Байден планирует подписать указ, который ограничит инвестиции американских компаний в экономические отрасли Китая. Кроме того, после высказываний китайского посла в Париже Лю Шайе о том, что Крым является российским полуостровом, во Франции предложили объявить его персоной нон грата.
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