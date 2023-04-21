21 апреля 2023

Трамп пригрозил лишить Китай статуса экономического лидера

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Клипарт. Сток Сайт президента России, трамп дональд
Дональд Трамп хочет прийти к независимости от Китая Фото:

Бывший президент США Дональд Трамп хочет добиться экономической независимости от КНР, а также лишить Китай лидерства в торговле. Об этом экс-глава Америки сообщил на выступлении во Флориде.

«Когда я вновь стану президентом, я лишу Китай статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Я добьюсь тотальной независимости от Китая», — заявил Трамп представителям Республиканской партии. Его слова передает РИА Новости.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин предложил лидерам арабским стран перейти на торговлю нефтью в юанях вместо доллара США. Переход позволит установить свою валюту на международном рынке и ослабить влияние Вашингтона на торговлю.

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Бывший президент США Дональд Трамп хочет добиться экономической независимости от КНР, а также лишить Китай лидерства в торговле. Об этом экс-глава Америки сообщил на выступлении во Флориде. «Когда я вновь стану президентом, я лишу Китай статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Я добьюсь тотальной независимости от Китая», — заявил Трамп представителям Республиканской партии. Его слова передает РИА Новости. Ранее глава КНР Си Цзиньпин предложил лидерам арабским стран перейти на торговлю нефтью в юанях вместо доллара США. Переход позволит установить свою валюту на международном рынке и ослабить влияние Вашингтона на торговлю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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