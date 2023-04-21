Трамп пригрозил лишить Китай статуса экономического лидера

Бывший президент США Дональд Трамп хочет добиться экономической независимости от КНР, а также лишить Китай лидерства в торговле. Об этом экс-глава Америки сообщил на выступлении во Флориде.
«Когда я вновь стану президентом, я лишу Китай статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Я добьюсь тотальной независимости от Китая», — заявил Трамп представителям Республиканской партии. Его слова передает РИА Новости.
Ранее глава КНР Си Цзиньпин предложил лидерам арабским стран перейти на торговлю нефтью в юанях вместо доллара США. Переход позволит установить свою валюту на международном рынке и ослабить влияние Вашингтона на торговлю.
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