Bloomberg: Байден использует опыт борьбы с РФ, чтобы остановить Китай

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден вводит экономические ограничения для борьбы с Китаем Фото:

Президент США Джо Байден планирует подписать указ, который ограничит инвестиции американских компаний в экономические отрасли Китая. Таким образом Вашингтон использует опыт борьбы с Россией, включающий в себя санкционное давление. Об этом пишет обозреватель Дженни Леонард.

«Ограничения на инвестиции [для американских компаний] предназначены для того, чтобы перекрыть критически важное финансирование и ноу-хау, которые могли бы укрепить военный потенциал Китая», — уточняет Дженни Леонард в материале для Bloomberg. Отмечается, что указ президента США будет включать ограничения в области полупроводников, искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Тем не менее обозреватель подчеркивает, что указ распространится только на новые инвестиции. Также США активно вводят ограничения в сторону России.

США и другие страны Запада начали активно вводить санкции против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ограничения предполагают рецессию в России, которая продлится десятилетия. В настоящий момент также накалились отношения между США и Китаем.

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Президент США Джо Байден планирует подписать указ, который ограничит инвестиции американских компаний в экономические отрасли Китая. Таким образом Вашингтон использует опыт борьбы с Россией, включающий в себя санкционное давление. Об этом пишет обозреватель Дженни Леонард. «Ограничения на инвестиции [для американских компаний] предназначены для того, чтобы перекрыть критически важное финансирование и ноу-хау, которые могли бы укрепить военный потенциал Китая», — уточняет Дженни Леонард в материале для Bloomberg. Отмечается, что указ президента США будет включать ограничения в области полупроводников, искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Тем не менее обозреватель подчеркивает, что указ распространится только на новые инвестиции. Также США активно вводят ограничения в сторону России. США и другие страны Запада начали активно вводить санкции против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ограничения предполагают рецессию в России, которая продлится десятилетия. В настоящий момент также накалились отношения между США и Китаем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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