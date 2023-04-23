CCTV: санкции США против России усилили процесс дедолларизации

24 апреля 2023 в 04:52 Размер текста - 17 +

Дедолларизация охватила планету, сообщает телеканал CCTV Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Санкционная политика США против России вызвала резкую мировую реакцию, в результате чего американская валютная система оказалась под угрозой. Об этом сообщает китайский телеканал. «В феврале 2022 года США объявили, что запретят некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT. Однако даже удар этой „финансовой бомбы“ не заставил Россию рухнуть — она давно готовилась избавиться от доллара. Последний слой бумаги, поддерживающий доллар, был пробит, и дедолларизация охватила планету», — сообщает телеканал CCTV. По информации телеканала, страны, не осмеливавшиеся действовать открыто из-за страха возмездия со стороны Вашингтона, осознали, что Штаты могут использовать активы в долларах для нападения на другие страны в любой момент. В связи с этим государства будут укреплять свою автономию и активно стремиться к диверсификации активов, чтобы обеспечить собственную экономическую безопасность, сообщил CCTV. Ранее сообщалось, что США грозит кризис банковской системы из-за разорения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank. В МИД РФ заявили, что в мире запущен процесс дедолларизации и рано или поздно доминирование этой валюты завершится. Российский бизнесмен Олег Дерипаска предположил, что доминирование американской валюты в мире прекратится через пять лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Санкционная политика США против России вызвала резкую мировую реакцию, в результате чего американская валютная система оказалась под угрозой. Об этом сообщает китайский телеканал. «В феврале 2022 года США объявили, что запретят некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT. Однако даже удар этой „финансовой бомбы“ не заставил Россию рухнуть — она давно готовилась избавиться от доллара. Последний слой бумаги, поддерживающий доллар, был пробит, и дедолларизация охватила планету», — сообщает телеканал CCTV. По информации телеканала, страны, не осмеливавшиеся действовать открыто из-за страха возмездия со стороны Вашингтона, осознали, что Штаты могут использовать активы в долларах для нападения на другие страны в любой момент. В связи с этим государства будут укреплять свою автономию и активно стремиться к диверсификации активов, чтобы обеспечить собственную экономическую безопасность, сообщил CCTV. Ранее сообщалось, что США грозит кризис банковской системы из-за разорения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank. В МИД РФ заявили, что в мире запущен процесс дедолларизации и рано или поздно доминирование этой валюты завершится. Российский бизнесмен Олег Дерипаска предположил, что доминирование американской валюты в мире прекратится через пять лет.