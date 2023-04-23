Кипр выдвинул украинским беженцам ультиматум

Власти Кипра планируют выселить три тысячи украинских беженцев из отелей в преддверии летнего сезона. Об этом сообщили журналисты Кипра.
«Власти предъявили соответствующий ультиматум украинцам, которые размещены в 21 отеле по всему Кипру. Они должны найти жилье к 31 мая. Отели, которые продолжат принимать беженцев с Украины после 1 июня, будут определены по результатам тендера министерства туризма республики», —
Издание уточняет, что на Кипре начали рассмотрение вариантов трудоустройства работоспособных беженцев. Кроме того, они могут обратиться за субсидией на аренду жилья.
Ранее сообщалось, что беженцы из Украины, поселившиеся на Кипре, разозлили местных жителей и живущих там поляков. Местные нередко жалуются на шум со стороны украинских гостей, заявил обозреватель портала Onet Петр Кашувара. По информации газеты Daily Mail, британцы обвинили украинских беженцев в мошенничестве. Уточнялось, что беженцы чрезмерно пользуются социальными льготами, которые формируются из налогов британцев.
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