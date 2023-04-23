ТАСС: четыре флота РФ и Каспийская флотилия вернутся в прямое подчинение командованию ВМФ

Четыре флота России и Каспийская флотилия выведут из подчинения военным округам и вернутся в прямое подчинение главному командованию Военно-морским флотом (ВМФ). Об этом сообщил источник, близкий к ВМФ.
Планируется создать группу управления от главкомата ВМФ в Москве. В этой группе сосредоточат все связи управления флотами, передает слова источника, близкого к ВМФ, ТАСС.
Это сделано якобы из-за неэффективности предыдущей системы управления флотами, для улучшения системы управления с подчинением необходимо скорректировать, добавил источник. При это официальной информации о сменах в подчинении ВМФ на данный момент нет.
Ранее URA.RU сообщало, что командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Сергей Авакянц снят со своей должности, а адмирал Виктор Лиина стал новым командующим флотом 21 апреля. Агентство подробно рассказывало, что известно о новом командующем Тихоокеанским флотом.
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