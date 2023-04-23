23 апреля 2023

ТАСС: четыре флота РФ и Каспийская флотилия вернутся в прямое подчинение командованию ВМФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, флот, корабль, подводная лодка, подлодка, stock, субмарина
Командование четырьмя флотами РФ и Каспийской флотилии напрямую перейдет к ВМФ, считает источник Фото:

Четыре флота России и Каспийская флотилия выведут из подчинения военным округам и вернутся в прямое подчинение главному командованию Военно-морским флотом (ВМФ). Об этом сообщил источник, близкий к ВМФ.

Планируется создать группу управления от главкомата ВМФ в Москве. В этой группе сосредоточат все связи управления флотами, передает слова источника, близкого к ВМФ, ТАСС.

Это сделано якобы из-за неэффективности предыдущей системы управления флотами, для улучшения системы управления с подчинением необходимо скорректировать, добавил источник. При это официальной информации о сменах в подчинении ВМФ на данный момент нет.

Ранее URA.RU сообщало, что командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Сергей Авакянц снят со своей должности, а адмирал Виктор Лиина стал новым командующим флотом 21 апреля. Агентство подробно рассказывало, что известно о новом командующем Тихоокеанским флотом.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Четыре флота России и Каспийская флотилия выведут из подчинения военным округам и вернутся в прямое подчинение главному командованию Военно-морским флотом (ВМФ). Об этом сообщил источник, близкий к ВМФ. Планируется создать группу управления от главкомата ВМФ в Москве. В этой группе сосредоточат все связи управления флотами, передает слова источника, близкого к ВМФ, ТАСС. Это сделано якобы из-за неэффективности предыдущей системы управления флотами, для улучшения системы управления с подчинением необходимо скорректировать, добавил источник. При это официальной информации о сменах в подчинении ВМФ на данный момент нет. Ранее URA.RU сообщало, что командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Сергей Авакянц снят со своей должности, а адмирал Виктор Лиина стал новым командующим флотом 21 апреля. Агентство подробно рассказывало, что известно о новом командующем Тихоокеанским флотом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...