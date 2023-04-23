Губернатор Развожаев: два дрона было уничтожено в результате атаки на Севастополь

В результате атаки надводных беспилотников на Севастополь было уничтожено два дрона. Один силами ППДО, другой взорвался сам. Об этом доложил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Была предпринята попытка атаки на Севастополь. По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены», — рассказал Развожаев у себя в telegram-канале.По словам губернатора, на данный момент в городе спокойно, однако все службы находятся в боевой готовности.
Ранее стало известно о том, что Черноморский флот отражает атаку БПЛА на Севастополь. Развожаев сообщил о работе флота на внешнем рейде.
В результате атаки надводных беспилотников на Севастополь было уничтожено два дрона. Один силами ППДО, другой взорвался сам. Об этом доложил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Была предпринята попытка атаки на Севастополь. По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены», — рассказал Развожаев у себя в telegram-канале.По словам губернатора, на данный момент в городе спокойно, однако все службы находятся в боевой готовности. Ранее стало известно о том, что Черноморский флот отражает атаку БПЛА на Севастополь. Развожаев сообщил о работе флота на внешнем рейде.