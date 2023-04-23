Shaman станет хэдланейнером на концерте в честь Дня Победы в Екатеринбурге

24 апреля 2023 в 08:03 Размер текста - 17 +

Рэпер Shaman выступит на концерте в День Победы в Екатеринбурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певец Shaman (Ярослав Дронов) станет одним из хедлайнеров праздничного концерта в День Победы в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе организаторов концерта — Фонда святой Екатерины. «Известный российский певец Shaman станет одним из хедлайнеров праздничного концерта в День Победы. Концерт начнется в 18:30 в Историческом сквере Екатеринбурга», — сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины. Помимо Дронова на сцене выступят эстрадный певец Владимир Пресняков и поп-певица Наталья Подольская. «Программа „Дорога к Победе“ расскажет о роли нашего города в сохранении исторической памяти с новой, еще неизвестной стороны», — добавили организаторы концерта. Ранее URA.RU сообщало, что праздничные мероприятия в честь 78-летия со дня победы в Великой Отечественной войне начнутся в Екатеринбурге с чемпионата по парусному спорту 26 апреля, а днем 9 мая екатеринбуржцев ждет насыщенная программа. Также агентство рассказывало, что на параде по Екатеринбургу проедет легендарный автомобиль ЗИЛ-49061 «Синяя птица».

Певец Shaman (Ярослав Дронов) станет одним из хедлайнеров праздничного концерта в День Победы в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе организаторов концерта — Фонда святой Екатерины. «Известный российский певец Shaman станет одним из хедлайнеров праздничного концерта в День Победы. Концерт начнется в 18:30 в Историческом сквере Екатеринбурга», — сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины. Помимо Дронова на сцене выступят эстрадный певец Владимир Пресняков и поп-певица Наталья Подольская. «Программа „Дорога к Победе“ расскажет о роли нашего города в сохранении исторической памяти с новой, еще неизвестной стороны», — добавили организаторы концерта. Ранее URA.RU сообщало, что праздничные мероприятия в честь 78-летия со дня победы в Великой Отечественной войне начнутся в Екатеринбурге с чемпионата по парусному спорту 26 апреля, а днем 9 мая екатеринбуржцев ждет насыщенная программа. Также агентство рассказывало, что на параде по Екатеринбургу проедет легендарный автомобиль ЗИЛ-49061 «Синяя птица».