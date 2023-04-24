Рогов: ВСУ стянули в район Гуляйполя более 10 тысяч человек и танки

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Владимир Рогов сообщил о концентрации украинских солдат в Гуляйполе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия стягивает свои силы в район города Гуляйполе (Запорожская область). Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он сообщил, что в городе находится более 10 тысяч бойцов ВСУ.

«На передовой в районе города Гуляйполе сконцентрировано свыше 10 тысяч украинских боевиков», — рассказал Владимир Рогов журналисту РИА Новости. Он также сообщил о концентрации в населенном пункте тяжелой военной техники, в частности танков.

Ранее сообщалось об уничтожении украинского склада боеприпасов в Гуляйполе. Еще один склад был уничтожен в населенном пункте Червоная Криница, передает телеканал 360.

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Украинская армия стягивает свои силы в район города Гуляйполе (Запорожская область). Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он сообщил, что в городе находится более 10 тысяч бойцов ВСУ. «На передовой в районе города Гуляйполе сконцентрировано свыше 10 тысяч украинских боевиков», — рассказал Владимир Рогов журналисту РИА Новости. Он также сообщил о концентрации в населенном пункте тяжелой военной техники, в частности танков. Ранее сообщалось об уничтожении украинского склада боеприпасов в Гуляйполе. Еще один склад был уничтожен в населенном пункте Червоная Криница, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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