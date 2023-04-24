Рогов: ВСУ стянули в район Гуляйполя более 10 тысяч человек и танки

24 апреля 2023 в 08:06 Размер текста - 17 +

Владимир Рогов сообщил о концентрации украинских солдат в Гуляйполе Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия стягивает свои силы в район города Гуляйполе (Запорожская область). Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он сообщил, что в городе находится более 10 тысяч бойцов ВСУ. «На передовой в районе города Гуляйполе сконцентрировано свыше 10 тысяч украинских боевиков», — рассказал Владимир Рогов журналисту РИА Новости. Он также сообщил о концентрации в населенном пункте тяжелой военной техники, в частности танков. Ранее сообщалось об уничтожении украинского склада боеприпасов в Гуляйполе. Еще один склад был уничтожен в населенном пункте Червоная Криница, передает телеканал 360.

Украинская армия стягивает свои силы в район города Гуляйполе (Запорожская область). Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он сообщил, что в городе находится более 10 тысяч бойцов ВСУ. «На передовой в районе города Гуляйполе сконцентрировано свыше 10 тысяч украинских боевиков», — рассказал Владимир Рогов журналисту РИА Новости. Он также сообщил о концентрации в населенном пункте тяжелой военной техники, в частности танков. Ранее сообщалось об уничтожении украинского склада боеприпасов в Гуляйполе. Еще один склад был уничтожен в населенном пункте Червоная Криница, передает телеканал 360.