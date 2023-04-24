Марочко: Киев потерял за неделю четыре тысячи солдат убитыми

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Порядка 10% солдат официально признаны погибшими, отметил Марочко Фото:

ВСУ за прошедшую неделю потеряли более четырех тысяч военнослужащих. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«За истекшую неделю безвозвратные потери украинских боевиков по всей линии боевого соприкосновения составили более четырех тысяч человек, из них только 10% официально признаны, остальные числятся без вести пропавшими», — передает ТАСС слова Андрея Марочко. Подполковник ссылался на данные разведки сил РФ.

Ранее URA.RU писало, что за год специальной военной операции ВСУ потеряли более ста тысяч солдат. Помимо живой силы, Вооруженные силы Украины понесли многомиллиардные потери в технике. За все время СВО убыток составил 150-200 миллиардов долларов.

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ВСУ за прошедшую неделю потеряли более четырех тысяч военнослужащих. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «За истекшую неделю безвозвратные потери украинских боевиков по всей линии боевого соприкосновения составили более четырех тысяч человек, из них только 10% официально признаны, остальные числятся без вести пропавшими», — передает ТАСС слова Андрея Марочко. Подполковник ссылался на данные разведки сил РФ. Ранее URA.RU писало, что за год специальной военной операции ВСУ потеряли более ста тысяч солдат. Помимо живой силы, Вооруженные силы Украины понесли многомиллиардные потери в технике. За все время СВО убыток составил 150-200 миллиардов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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