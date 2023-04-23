Жителей Тюменской области лишат льготного прямого рейса в Санкт-Петербург

24 апреля 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Купить льготный билет на рейсы из Тобольска в Санкт-Петербург будет нельзя уже с мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU Авиакомпания «Россия» не продает билеты на прямые рейсы из Тобольска (Тюменская область) в Санкт-Петербург, начиная с мая 2023 года. Информация представлена в системе бронирования на сайте перевозчика. При этом данный рейс является субсидируемым из бюджета Тюменской области, программа должна действовать до конца сентября. «Рейс SU 6764. Маршрут: Тобольск — Санкт-Петербург, время в пути — 3 часа 20 минут. Вылет 30 апреля», — такие данные о последнем рейсе, выполняемом из аэропорта Ремезов в Пулково представлены на сайте АК «Россия». Позднее 30 апреля купить билет на данное направление нельзя. При этом, по данным Росавиации, перелеты из Тобольска в Санкт-Петербург являются субсидированными. Льготные цены на билеты обеспечиваются из бюджета Тюменской области: 50% расходов перевозчика возмещают власти региона. Программа должна действовать до 30 сентября 2023 года. URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Россия». Аналогичный запрос о причинах отмены субсидируемого маршрута направлен в правительство Тюменской области. Ответы ожидаются.

Авиакомпания «Россия» не продает билеты на прямые рейсы из Тобольска (Тюменская область) в Санкт-Петербург, начиная с мая 2023 года. Информация представлена в системе бронирования на сайте перевозчика. При этом данный рейс является субсидируемым из бюджета Тюменской области, программа должна действовать до конца сентября. «Рейс SU 6764. Маршрут: Тобольск — Санкт-Петербург, время в пути — 3 часа 20 минут. Вылет 30 апреля», — такие данные о последнем рейсе, выполняемом из аэропорта Ремезов в Пулково представлены на сайте АК «Россия». Позднее 30 апреля купить билет на данное направление нельзя. При этом, по данным Росавиации, перелеты из Тобольска в Санкт-Петербург являются субсидированными. Льготные цены на билеты обеспечиваются из бюджета Тюменской области: 50% расходов перевозчика возмещают власти региона. Программа должна действовать до 30 сентября 2023 года. URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Россия». Аналогичный запрос о причинах отмены субсидируемого маршрута направлен в правительство Тюменской области. Ответы ожидаются.