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Жителей Тюменской области лишат льготного прямого рейса в Санкт-Петербург

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, бортпроводник, стюардесса, ак россия
Купить льготный билет на рейсы из Тобольска в Санкт-Петербург будет нельзя уже с мая Фото:

Авиакомпания «Россия» не продает билеты на прямые рейсы из Тобольска (Тюменская область) в Санкт-Петербург, начиная с мая 2023 года. Информация представлена в системе бронирования на сайте перевозчика. При этом данный рейс является субсидируемым из бюджета Тюменской области, программа должна действовать до конца сентября.

«Рейс SU 6764. Маршрут: Тобольск — Санкт-Петербург, время в пути — 3 часа 20 минут. Вылет 30 апреля», — такие данные о последнем рейсе, выполняемом из аэропорта Ремезов в Пулково представлены на сайте АК «Россия».

Позднее 30 апреля купить билет на данное направление нельзя. При этом, по данным Росавиации, перелеты из Тобольска в Санкт-Петербург являются субсидированными. Льготные цены на билеты обеспечиваются из бюджета Тюменской области: 50% расходов перевозчика возмещают власти региона. Программа должна действовать до 30 сентября 2023 года.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Россия». Аналогичный запрос о причинах отмены субсидируемого маршрута направлен в правительство Тюменской области. Ответы ожидаются.

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Авиакомпания «Россия» не продает билеты на прямые рейсы из Тобольска (Тюменская область) в Санкт-Петербург, начиная с мая 2023 года. Информация представлена в системе бронирования на сайте перевозчика. При этом данный рейс является субсидируемым из бюджета Тюменской области, программа должна действовать до конца сентября. «Рейс SU 6764. Маршрут: Тобольск — Санкт-Петербург, время в пути — 3 часа 20 минут. Вылет 30 апреля», — такие данные о последнем рейсе, выполняемом из аэропорта Ремезов в Пулково представлены на сайте АК «Россия». Позднее 30 апреля купить билет на данное направление нельзя. При этом, по данным Росавиации, перелеты из Тобольска в Санкт-Петербург являются субсидированными. Льготные цены на билеты обеспечиваются из бюджета Тюменской области: 50% расходов перевозчика возмещают власти региона. Программа должна действовать до 30 сентября 2023 года. URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Россия». Аналогичный запрос о причинах отмены субсидируемого маршрута направлен в правительство Тюменской области. Ответы ожидаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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