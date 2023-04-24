Украинский генерал рассказал о постоянной нехватке живой силы

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет постоянная нехватка живой силы, военной техники и боеприпасов в ходе конфликта с Россией. Об этом рассказал украинский генерал Сергей Мельник.
«Проблема в том, что у нас никогда не будет достаточно людей и техники. Потому что профессиональные военные, воспитанные на патриотизме, истощены, ранены или находятся на лечении», — заявил Сергей Мельников в интервью испанской газете
Ранее URA.RU сообщало, что за последнюю неделю солдаты ВСУ потеряли более четырех тысяч солдат, а за год специальной военной операции более ста тысяч солдат. Помимо живой силы, Вооруженные силы Украины понесли многомиллиардные потери в технике. За все время СВО убыток составил 200 миллиардов долларов.
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