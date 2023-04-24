Украинский генерал рассказал о постоянной нехватке живой силы

Украинский генерал Мельник: у ВСУ никогда не будет достаточно людей и техники
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Вооруженные силы Украины. stock, военные, пулемет, ВСУ, украинские военные, stock
Часть профессиональных солдат ВСУ мертвы, заявил Сергей Мельник Фото:

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет постоянная нехватка живой силы, военной техники и боеприпасов в ходе конфликта с Россией. Об этом рассказал украинский генерал Сергей Мельник.

«Проблема в том, что у нас никогда не будет достаточно людей и техники. Потому что профессиональные военные, воспитанные на патриотизме, истощены, ранены или находятся на лечении», — заявил Сергей Мельников в интервью испанской газете El Pais. Также он отметил, что часть солдат уже мертвы.

Ранее URA.RU сообщало, что за последнюю неделю солдаты ВСУ потеряли более четырех тысяч солдат, а за год специальной военной операции более ста тысяч солдат. Помимо живой силы, Вооруженные силы Украины понесли многомиллиардные потери в технике. За все время СВО убыток составил 200 миллиардов долларов.

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У Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет постоянная нехватка живой силы, военной техники и боеприпасов в ходе конфликта с Россией. Об этом рассказал украинский генерал Сергей Мельник. «Проблема в том, что у нас никогда не будет достаточно людей и техники. Потому что профессиональные военные, воспитанные на патриотизме, истощены, ранены или находятся на лечении», — заявил Сергей Мельников в интервью испанской газете El Pais. Также он отметил, что часть солдат уже мертвы. Ранее URA.RU сообщало, что за последнюю неделю солдаты ВСУ потеряли более четырех тысяч солдат, а за год специальной военной операции более ста тысяч солдат. Помимо живой силы, Вооруженные силы Украины понесли многомиллиардные потери в технике. За все время СВО убыток составил 200 миллиардов долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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