23 апреля 2023
22 апреля 2023
21 апреля 2023

Мэр Салехарда покатал на тюбингах гостей из Донбасса

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Клипарт. Сайт Минприроды России Заповедная Россия. Екатеринбург, титовский алексей
Алексей Титовский показал гостям из Донбасса Салехард и рассказал о Ямале

Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский покатал на тюбингах юных гостей из Донбасса. Ребята из ДНР и ЛНР также посетили форум «ПРОформат», сообщил глава города в своем telegram-канале.

«С огромным удовольствием показал наш город на Полярном круге. Гости искренне удивлялись вечной мерзлоте, живо расспрашивали об истории древнейшего города Ямала и интересовались нашим стремительным современным развитием. Мы здорово покатались на тюбингах в „Горка-парке“ — в нашем городе круглый год работают спуски», — написал градоначальник.

Он добавил, что о визите гостей договорились с министром культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрием Сидоровым и заместителем главы администрации Волновахского района Еленой Снисаренко еще в феврале. Мэр выразил надежду, что ребятам понравился Салехард и они получили положительные эмоции.

Ранее сообщалось, что Алексей Титовский проинспектировал город вместе с блогерами. Мероприятие было связано со днем местного самоуправления. Молодежь города смогла познакомиться с работой мэрии.

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Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский покатал на тюбингах юных гостей из Донбасса. Ребята из ДНР и ЛНР также посетили форум «ПРОформат», сообщил глава города в своем telegram-канале. «С огромным удовольствием показал наш город на Полярном круге. Гости искренне удивлялись вечной мерзлоте, живо расспрашивали об истории древнейшего города Ямала и интересовались нашим стремительным современным развитием. Мы здорово покатались на тюбингах в „Горка-парке“ — в нашем городе круглый год работают спуски», — написал градоначальник. Он добавил, что о визите гостей договорились с министром культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрием Сидоровым и заместителем главы администрации Волновахского района Еленой Снисаренко еще в феврале. Мэр выразил надежду, что ребятам понравился Салехард и они получили положительные эмоции. Ранее сообщалось, что Алексей Титовский проинспектировал город вместе с блогерами. Мероприятие было связано со днем местного самоуправления. Молодежь города смогла познакомиться с работой мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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