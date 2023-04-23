Мэр Салехарда покатал на тюбингах гостей из Донбасса

24 апреля 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Алексей Титовский показал гостям из Донбасса Салехард и рассказал о Ямале сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский покатал на тюбингах юных гостей из Донбасса. Ребята из ДНР и ЛНР также посетили форум «ПРОформат», сообщил глава города в своем telegram-канале. «С огромным удовольствием показал наш город на Полярном круге. Гости искренне удивлялись вечной мерзлоте, живо расспрашивали об истории древнейшего города Ямала и интересовались нашим стремительным современным развитием. Мы здорово покатались на тюбингах в „Горка-парке“ — в нашем городе круглый год работают спуски», — написал градоначальник. Он добавил, что о визите гостей договорились с министром культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрием Сидоровым и заместителем главы администрации Волновахского района Еленой Снисаренко еще в феврале. Мэр выразил надежду, что ребятам понравился Салехард и они получили положительные эмоции. Ранее сообщалось, что Алексей Титовский проинспектировал город вместе с блогерами. Мероприятие было связано со днем местного самоуправления. Молодежь города смогла познакомиться с работой мэрии.

Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский покатал на тюбингах юных гостей из Донбасса. Ребята из ДНР и ЛНР также посетили форум «ПРОформат», сообщил глава города в своем telegram-канале. «С огромным удовольствием показал наш город на Полярном круге. Гости искренне удивлялись вечной мерзлоте, живо расспрашивали об истории древнейшего города Ямала и интересовались нашим стремительным современным развитием. Мы здорово покатались на тюбингах в „Горка-парке“ — в нашем городе круглый год работают спуски», — написал градоначальник. Он добавил, что о визите гостей договорились с министром культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрием Сидоровым и заместителем главы администрации Волновахского района Еленой Снисаренко еще в феврале. Мэр выразил надежду, что ребятам понравился Салехард и они получили положительные эмоции. Ранее сообщалось, что Алексей Титовский проинспектировал город вместе с блогерами. Мероприятие было связано со днем местного самоуправления. Молодежь города смогла познакомиться с работой мэрии.