В Кремле ожидают усиления давления США перед выборами президента РФ

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В Кремле ожидают усиления давления на Россию перед президентскими выборами — 2024 Фото:

Кремль ожидает кратного усиления давления США и Запада в целом перед президентскими выборами в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, отметил, что вмешательство извне происходит каждый раз.

«Любые выборы чрезвычайно важны, тем более выборы главы государства. Выступая перед Федеральным Собранием с посланием, президент высказал свое отношение относительно предстоящих выборов — и муниципальных, и президентских. Выборы состоятся. К ним идет подготовка. А то, что извне происходит вмешательство каждый раз, в условиях и СВО, и нынешней международной обстановки это давление, эти попытки вмешательства будут кратно увеличиваться перед выборами. В этом можно не сомневаться», — заявил Песков.

Глава ЦИК России Элла Памфилова, выступая сегодня перед студентами Тихоокеанского госуниверситета в Хабаровске, заявила, что предстоящие в марте будущего года — это «не только вопрос мировоззренческий, но и вопрос смены эпох». И Запад, прежде всего, США делают все, чтобы «просто снести» эти выборы.

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Кремль ожидает кратного усиления давления США и Запада в целом перед президентскими выборами в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, отметил, что вмешательство извне происходит каждый раз. «Любые выборы чрезвычайно важны, тем более выборы главы государства. Выступая перед Федеральным Собранием с посланием, президент высказал свое отношение относительно предстоящих выборов — и муниципальных, и президентских. Выборы состоятся. К ним идет подготовка. А то, что извне происходит вмешательство каждый раз, в условиях и СВО, и нынешней международной обстановки это давление, эти попытки вмешательства будут кратно увеличиваться перед выборами. В этом можно не сомневаться», — заявил Песков. Глава ЦИК России Элла Памфилова, выступая сегодня перед студентами Тихоокеанского госуниверситета в Хабаровске, заявила, что предстоящие в марте будущего года — это «не только вопрос мировоззренческий, но и вопрос смены эпох». И Запад, прежде всего, США делают все, чтобы «просто снести» эти выборы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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