В Кремле ожидают усиления давления США перед выборами президента РФ

24 апреля 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

В Кремле ожидают усиления давления на Россию перед президентскими выборами — 2024 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль ожидает кратного усиления давления США и Запада в целом перед президентскими выборами в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, отметил, что вмешательство извне происходит каждый раз. «Любые выборы чрезвычайно важны, тем более выборы главы государства. Выступая перед Федеральным Собранием с посланием, президент высказал свое отношение относительно предстоящих выборов — и муниципальных, и президентских. Выборы состоятся. К ним идет подготовка. А то, что извне происходит вмешательство каждый раз, в условиях и СВО, и нынешней международной обстановки это давление, эти попытки вмешательства будут кратно увеличиваться перед выборами. В этом можно не сомневаться», — заявил Песков. Глава ЦИК России Элла Памфилова, выступая сегодня перед студентами Тихоокеанского госуниверситета в Хабаровске, заявила, что предстоящие в марте будущего года — это «не только вопрос мировоззренческий, но и вопрос смены эпох». И Запад, прежде всего, США делают все, чтобы «просто снести» эти выборы.

Кремль ожидает кратного усиления давления США и Запада в целом перед президентскими выборами в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, отметил, что вмешательство извне происходит каждый раз. «Любые выборы чрезвычайно важны, тем более выборы главы государства. Выступая перед Федеральным Собранием с посланием, президент высказал свое отношение относительно предстоящих выборов — и муниципальных, и президентских. Выборы состоятся. К ним идет подготовка. А то, что извне происходит вмешательство каждый раз, в условиях и СВО, и нынешней международной обстановки это давление, эти попытки вмешательства будут кратно увеличиваться перед выборами. В этом можно не сомневаться», — заявил Песков. Глава ЦИК России Элла Памфилова, выступая сегодня перед студентами Тихоокеанского госуниверситета в Хабаровске, заявила, что предстоящие в марте будущего года — это «не только вопрос мировоззренческий, но и вопрос смены эпох». И Запад, прежде всего, США делают все, чтобы «просто снести» эти выборы.