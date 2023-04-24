Глава «ВТБ» Костин обозначил попадающие под приватизацию госкомпании

Глава «ВТБ» Костин: под волну приватизации попадут РЖД, «Почта России» и другие компании
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Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день, панельные дискуссии. Санкт-Петербург, портрет, костин андрей
РЖД, «Почта России», «Транснефть» — компании, которые можно приватизировать, заявил Андрей Костин Фото:
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В России обозначили ряд компаний, которые могли бы попасть под новую волну приватизации. Среди них доли в «Транснефти», РЖД, «Почте России» и других компаний. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин.

«Приватизация может быть в разной форме. <…> Допустим, приватизация 20-процентного пакета „Роснефти“ дала столько же денег, сколько за десять лет приватизировали все другие предприятия. У нас есть еще крупные предприятия: „Транснефть“, РЖД. <…> „Почта России“», — сказал Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24». При этом Костин не упустил возможность высказаться насчет бывшего советника президента России Анатолия Чубайса, который участвовал в первой волен приватизации в 90-х. Костин заявил, что так как Чубайс уехал из страны, теперь проблем не будет.

Ранее Костин в ответ на экономические санкции предложил несколько вариантов, как можно вернуть деньги в российскую экономику. Одним из способов он назвал частичную приватизацию ряда компаний, пишет RT. В Кремле отреагировали на эту идею, назвав ее интересной. Но там пока не хотят возвращать приватизацию, сообщает «Национальная служба новостей».

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В России обозначили ряд компаний, которые могли бы попасть под новую волну приватизации. Среди них доли в «Транснефти», РЖД, «Почте России» и других компаний. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин. «Приватизация может быть в разной форме. <…> Допустим, приватизация 20-процентного пакета „Роснефти“ дала столько же денег, сколько за десять лет приватизировали все другие предприятия. У нас есть еще крупные предприятия: „Транснефть“, РЖД. <…> „Почта России“», — сказал Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24». При этом Костин не упустил возможность высказаться насчет бывшего советника президента России Анатолия Чубайса, который участвовал в первой волен приватизации в 90-х. Костин заявил, что так как Чубайс уехал из страны, теперь проблем не будет. Ранее Костин в ответ на экономические санкции предложил несколько вариантов, как можно вернуть деньги в российскую экономику. Одним из способов он назвал частичную приватизацию ряда компаний, пишет RT. В Кремле отреагировали на эту идею, назвав ее интересной. Но там пока не хотят возвращать приватизацию, сообщает «Национальная служба новостей».
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