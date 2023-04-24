Глава «ВТБ» Костин обозначил попадающие под приватизацию госкомпании

Глава «ВТБ» Костин: под волну приватизации попадут РЖД, «Почта России» и другие компании

24 апреля 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

РЖД, «Почта России», «Транснефть» — компании, которые можно приватизировать, заявил Андрей Костин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России обозначили ряд компаний, которые могли бы попасть под новую волну приватизации. Среди них доли в «Транснефти», РЖД, «Почте России» и других компаний. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин. «Приватизация может быть в разной форме. <…> Допустим, приватизация 20-процентного пакета „Роснефти“ дала столько же денег, сколько за десять лет приватизировали все другие предприятия. У нас есть еще крупные предприятия: „Транснефть“, РЖД. <…> „Почта России“», — сказал Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24». При этом Костин не упустил возможность высказаться насчет бывшего советника президента России Анатолия Чубайса, который участвовал в первой волен приватизации в 90-х. Костин заявил, что так как Чубайс уехал из страны, теперь проблем не будет. Ранее Костин в ответ на экономические санкции предложил несколько вариантов, как можно вернуть деньги в российскую экономику. Одним из способов он назвал частичную приватизацию ряда компаний, пишет RT. В Кремле отреагировали на эту идею, назвав ее интересной. Но там пока не хотят возвращать приватизацию, сообщает «Национальная служба новостей».

В России обозначили ряд компаний, которые могли бы попасть под новую волну приватизации. Среди них доли в «Транснефти», РЖД, «Почте России» и других компаний. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин. «Приватизация может быть в разной форме. <…> Допустим, приватизация 20-процентного пакета „Роснефти“ дала столько же денег, сколько за десять лет приватизировали все другие предприятия. У нас есть еще крупные предприятия: „Транснефть“, РЖД. <…> „Почта России“», — сказал Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24». При этом Костин не упустил возможность высказаться насчет бывшего советника президента России Анатолия Чубайса, который участвовал в первой волен приватизации в 90-х. Костин заявил, что так как Чубайс уехал из страны, теперь проблем не будет. Ранее Костин в ответ на экономические санкции предложил несколько вариантов, как можно вернуть деньги в российскую экономику. Одним из способов он назвал частичную приватизацию ряда компаний, пишет RT. В Кремле отреагировали на эту идею, назвав ее интересной. Но там пока не хотят возвращать приватизацию, сообщает «Национальная служба новостей».