Глава «ВТБ» Костин обозначил попадающие под приватизацию госкомпании

В России обозначили ряд компаний, которые могли бы попасть под новую волну приватизации. Среди них доли в «Транснефти», РЖД, «Почте России» и других компаний. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин.
«Приватизация может быть в разной форме. <…> Допустим, приватизация 20-процентного пакета „Роснефти“ дала столько же денег, сколько за десять лет приватизировали все другие предприятия. У нас есть еще крупные предприятия: „Транснефть“, РЖД. <…> „Почта России“», — сказал Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24». При этом Костин не упустил возможность высказаться насчет бывшего советника президента России Анатолия Чубайса, который участвовал в первой волен приватизации в 90-х. Костин заявил, что так как Чубайс уехал из страны, теперь проблем не будет.
Ранее Костин в ответ на экономические санкции предложил несколько вариантов, как можно вернуть деньги в российскую экономику. Одним из способов он назвал частичную приватизацию ряда компаний, пишет RT. В Кремле отреагировали на эту идею, назвав ее интересной. Но там пока не хотят возвращать приватизацию, сообщает «Национальная служба новостей».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!