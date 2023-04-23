23 апреля 2023

На место главы Перми претендует вице-премьер краевого правительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, борисов александр
Александр Борисов рассматривается в качестве кандидата на пост мэра краевой столицы Фото:
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Перестановки в правительстве Пермского края

В руководстве Пермского края нашли замену действующему главе Перми Алексею Демкину. Предполагается, что кресло мэра после отставки Демкина займет вице-премьер регионального правительства Александр Борисов. Об этом URA.RU сообщил источник в пермской политтусовке.

«Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин нашел нового мэра Перми. Он хочет, чтобы вместо Алексея Демкина этот пост после празднования 300-летия краевой столицы занял вице-премьер [правительства Прикамья] Александр Борисов», — рассказал инсайдер. Собеседник URA.RU добавил, что Борисов хоть и считается членом команды депутата заксобрания Армена Гарсляна, но «оба действуют в интересах края, и губернатор может на них положиться». Источник информагентства в краевом правительстве отметил, что кандидатуры на данную должность «сейчас обсуждаются».

В пресс-службе администрации Перми информацию о предполагаемой отставке главы города оставили без комментариев. О том, что Махонин добивается досрочной отставки Демкина, URA.RU рассказывало ранее. Источники отмечали, что начавшееся два года назад противостояние губернатора и мэра заметно обострилось в последние месяцы на фоне приближающегося 300-летия Перми. Для Махонина предстоящий юбилей города — шанс вернуться в столицу.

Борисов в краевом правительстве курирует развитие территорий и их безопасность. Именно он возглавлял делегацию из Пермского края во время поездок в Северодонецк (ЛНР) летом 2022 и весной 2023 года. Предполагалось, что Борисов может усилиться в краевом правительстве, заняв пост главы кабмина.

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В руководстве Пермского края нашли замену действующему главе Перми Алексею Демкину. Предполагается, что кресло мэра после отставки Демкина займет вице-премьер регионального правительства Александр Борисов. Об этом URA.RU сообщил источник в пермской политтусовке. «Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин нашел нового мэра Перми. Он хочет, чтобы вместо Алексея Демкина этот пост после празднования 300-летия краевой столицы занял вице-премьер [правительства Прикамья] Александр Борисов», — рассказал инсайдер. Собеседник URA.RU добавил, что Борисов хоть и считается членом команды депутата заксобрания Армена Гарсляна, но «оба действуют в интересах края, и губернатор может на них положиться». Источник информагентства в краевом правительстве отметил, что кандидатуры на данную должность «сейчас обсуждаются». В пресс-службе администрации Перми информацию о предполагаемой отставке главы города оставили без комментариев. О том, что Махонин добивается досрочной отставки Демкина, URA.RU рассказывало ранее. Источники отмечали, что начавшееся два года назад противостояние губернатора и мэра заметно обострилось в последние месяцы на фоне приближающегося 300-летия Перми. Для Махонина предстоящий юбилей города — шанс вернуться в столицу. Борисов в краевом правительстве курирует развитие территорий и их безопасность. Именно он возглавлял делегацию из Пермского края во время поездок в Северодонецк (ЛНР) летом 2022 и весной 2023 года. Предполагалось, что Борисов может усилиться в краевом правительстве, заняв пост главы кабмина.
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