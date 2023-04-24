К банкротству фирмы задержанного ФСБ депутата Челябинска подключились налоговики

24 апреля 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

Собственник компании «Альфастрой» Олег Иванов находится под домашним арестом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Налоговики подключились к банкротству фирмы «Альфастрой», которая принадлежит задержанному ФСБ и находящемуся под домашним арестом депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову. Долги компании перед ФНС превысили 825 млн рублей. «Принять заявление уполномоченного органа — Федеральной налоговой службы в лице инспекции федеральной налоговой службы России по Центральному району г. Челябинска, о признании его несостоятельным (банкротом) к производству как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Рассмотреть заявление уполномоченного органа», — говорится в документах. Иванова задержали утром 26 декабря 2022 года. В его фирме «Альфастрой» силовики провели обыски с выемкой документов. По версии следствия, Иванов используя фиктивный документооборот, уклонился от уплаты налогов. Четвертым следственным управлением Главного следственного управления СКР, возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты от налогов в особо крупном размере)». Ранее заявление о признании «Альфастроя» финансово несостоятельной подал предприниматель Виктор Сухачев. Затем фирма сама уведомила суд о предстоящем банкротство. Судебный процесс находится на контроле прокуратуры.

Налоговики подключились к банкротству фирмы «Альфастрой», которая принадлежит задержанному ФСБ и находящемуся под домашним арестом депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову. Долги компании перед ФНС превысили 825 млн рублей. «Принять заявление уполномоченного органа — Федеральной налоговой службы в лице инспекции федеральной налоговой службы России по Центральному району г. Челябинска, о признании его несостоятельным (банкротом) к производству как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Рассмотреть заявление уполномоченного органа», — говорится в документах. Иванова задержали утром 26 декабря 2022 года. В его фирме «Альфастрой» силовики провели обыски с выемкой документов. По версии следствия, Иванов используя фиктивный документооборот, уклонился от уплаты налогов. Четвертым следственным управлением Главного следственного управления СКР, возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты от налогов в особо крупном размере)». Ранее заявление о признании «Альфастроя» финансово несостоятельной подал предприниматель Виктор Сухачев. Затем фирма сама уведомила суд о предстоящем банкротство. Судебный процесс находится на контроле прокуратуры.