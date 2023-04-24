К банкротству фирмы задержанного ФСБ депутата Челябинска подключились налоговики

Налоговики подключились к банкротству фирмы «Альфастрой», которая принадлежит задержанному ФСБ и находящемуся под домашним арестом депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову. Долги компании перед ФНС превысили 825 млн рублей.
«Принять заявление уполномоченного органа — Федеральной налоговой службы в лице инспекции федеральной налоговой службы России по Центральному району г. Челябинска, о признании его несостоятельным (банкротом) к производству как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Рассмотреть заявление уполномоченного органа», — говорится в документах.
Иванова задержали утром 26 декабря 2022 года. В его фирме «Альфастрой» силовики провели обыски с выемкой документов. По версии следствия, Иванов используя фиктивный документооборот, уклонился от уплаты налогов. Четвертым следственным управлением Главного следственного управления СКР, возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты от налогов в особо крупном размере)».
Ранее заявление о признании «Альфастроя» финансово несостоятельной подал предприниматель Виктор Сухачев. Затем фирма сама уведомила суд о предстоящем банкротство. Судебный процесс находится на контроле прокуратуры.
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