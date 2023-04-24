К банкротству фирмы задержанного ФСБ депутата Челябинска подключились налоговики

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Мера пресечения Олегу Иванову в суде Центрального района. Челябинск, клетка, иванов олег, суд
Собственник компании «Альфастрой» Олег Иванов находится под домашним арестом Фото:

Налоговики подключились к банкротству фирмы «Альфастрой», которая принадлежит задержанному ФСБ и находящемуся под домашним арестом депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову. Долги компании перед ФНС превысили 825 млн рублей.

«Принять заявление уполномоченного органа — Федеральной налоговой службы в лице инспекции федеральной налоговой службы России по Центральному району г. Челябинска, о признании его несостоятельным (банкротом) к производству как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Рассмотреть заявление уполномоченного органа», — говорится в документах.

Иванова задержали утром 26 декабря 2022 года. В его фирме «Альфастрой» силовики провели обыски с выемкой документов. По версии следствия, Иванов используя фиктивный документооборот, уклонился от уплаты налогов. Четвертым следственным управлением Главного следственного управления СКР, возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты от налогов в особо крупном размере)».

Ранее заявление о признании «Альфастроя» финансово несостоятельной подал предприниматель Виктор Сухачев. Затем фирма сама уведомила суд о предстоящем банкротство. Судебный процесс находится на контроле прокуратуры.

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Налоговики подключились к банкротству фирмы «Альфастрой», которая принадлежит задержанному ФСБ и находящемуся под домашним арестом депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову. Долги компании перед ФНС превысили 825 млн рублей. «Принять заявление уполномоченного органа — Федеральной налоговой службы в лице инспекции федеральной налоговой службы России по Центральному району г. Челябинска, о признании его несостоятельным (банкротом) к производству как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Рассмотреть заявление уполномоченного органа», — говорится в документах. Иванова задержали утром 26 декабря 2022 года. В его фирме «Альфастрой» силовики провели обыски с выемкой документов. По версии следствия, Иванов используя фиктивный документооборот, уклонился от уплаты налогов. Четвертым следственным управлением Главного следственного управления СКР, возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты от налогов в особо крупном размере)». Ранее заявление о признании «Альфастроя» финансово несостоятельной подал предприниматель Виктор Сухачев. Затем фирма сама уведомила суд о предстоящем банкротство. Судебный процесс находится на контроле прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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