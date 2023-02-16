16 февраля 2023

В процесс банкротства фирмы депутаты гордумы Челябинска вступила прокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Челябинской области. Челябинск, прокуратура челябинской области
Прокуратура региона защитит общественные интересы в процессе о банкротстве фирмы депутата гордумы Фото:

В судебный процесс по делу о банкротстве компании «АльфаСтрой», принадлежащей депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову, вступила прокуратура области. Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

«Допустить к участию в деле о признании банкротом ООО „АльфаСтрой“ прокуратуру Челябинской области. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано», — говорится в определении Арбитражного суда региона.

Компания являлась одним из крупных подрядчиков: проектировала и строила объекты по госконтрактам. «АльфаСтрой» имеет долги по уплате налогов, а в отношении учредителя Иванова возбуждено уголовное дело. Сам он, как сообщал URA.RU, помещен под домашний арест. Суд допустил участие прокуратуры, указав на ее главную задачу в процессе — защищать государственные и общественные интересы.

Сотрудники УФСБ задержали Иванова в декабре 2022 года. Дома и в офисе депутата прошли обыски и выемка документов. Обвинение предъявлено из-за неуплаты налогов на сумму более 500 млн рублей. Иванов сохраняет депутатский статус до вынесения приговора по делу. Получить оперативный комментарий Иванова перед публикацией материала URA.RU не удалось.

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В судебный процесс по делу о банкротстве компании «АльфаСтрой», принадлежащей депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову, вступила прокуратура области. Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел. «Допустить к участию в деле о признании банкротом ООО „АльфаСтрой“ прокуратуру Челябинской области. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано», — говорится в определении Арбитражного суда региона. Компания являлась одним из крупных подрядчиков: проектировала и строила объекты по госконтрактам. «АльфаСтрой» имеет долги по уплате налогов, а в отношении учредителя Иванова возбуждено уголовное дело. Сам он, как сообщал URA.RU, помещен под домашний арест. Суд допустил участие прокуратуры, указав на ее главную задачу в процессе — защищать государственные и общественные интересы. Сотрудники УФСБ задержали Иванова в декабре 2022 года. Дома и в офисе депутата прошли обыски и выемка документов. Обвинение предъявлено из-за неуплаты налогов на сумму более 500 млн рублей. Иванов сохраняет депутатский статус до вынесения приговора по делу. Получить оперативный комментарий Иванова перед публикацией материала URA.RU не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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