Вице-губернатор спас трех депутатов из «черного списка» Куйвашева

24 апреля 2023 в 19:51 Размер текста - 17 +

Павлу Пустозерову (слева) и Дмитрию Сергину припомнили прошлые альянсы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты гордумы Екатеринбурга, которых губернатор Евгений Куйвашев не видел в следующем созыве, неожиданно оказались в финальных списках кандидатов-одномандатников, заверенных главой региона. Об этом URA.RU рассказал источник со ссылкой на пятничное совещание Куйвашева с его замом Олегом Чемезовым. О том, что Куйвашев якобы распорядился преградить путь в новую думу для Дмитрия Сергина, Павла Пустозерова («Единая Россия») и Виктора Сомикова (КПРФ), URA.RU писало 18 апреля. Тогда собеседники агентства утверждали, что это произошло на встрече, где губернатор отстранил мэра Алексея Орлова от выборов в округах. Сергина, Пустозерова и Сомикова Орлов как раз поддерживал. А Куйвашев и его окружение (прежде всего политтехнолог Ринат Хазеев) напомнили, что в 2018-м все трое избирались в думу при поддержке враждебной команды бывшего «серого кардинала» Екатеринбурга Владимира Тунгусова. На совещании, где утверждались итоговые списки, Орлова не было (уехал на форум в Сочи), надежды его команды были связанны именно с лоббистским ресурсом Чемезова. «Олег Леонидович убедил шефа, что Сергин, Сомиков и Пустозеров переориентированы на новую муниципальную власть, на Орлова», — поделился источник. При этом собеседник в окружении самого Чемезова заявил, что тот «никого не спасал», что решение принял именно губернатор. Третий инсайдер подтвердил, что операцию по спасению депутатов «проводили другие силы». Сам Чемезов от комментариев воздержался. Новость по теме Куйвашев в последний момент утвердил схему новой власти в Екатеринбурге Четвертый источник утверждает, что списки кандидатов якобы еще будут скорректированы. «До губернатора не все [интересанты] дошли. Вероятно, у него еще состоятся встречи по возвращении из Узбекистана», — добавил он. Павел Пустозеров — совладелец дорожного подрядчика мэрии ГУДСР — заявился на праймериз «Единой России» еще до развязки в интриге. Он пойдет по новому округу №14, а не по родному «одиннадцатому», как предполагалось ранее. Округ №11 отдали депутату Владимиру Крицкому (ЕР). Сергин пока не заявился на предварительное голосование (выдвижение заканчивается 27 апреля), будет ли участвовать в праймериз Сомиков, неясно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты гордумы Екатеринбурга, которых губернатор Евгений Куйвашев не видел в следующем созыве, неожиданно оказались в финальных списках кандидатов-одномандатников, заверенных главой региона. Об этом URA.RU рассказал источник со ссылкой на пятничное совещание Куйвашева с его замом Олегом Чемезовым. О том, что Куйвашев якобы распорядился преградить путь в новую думу для Дмитрия Сергина, Павла Пустозерова («Единая Россия») и Виктора Сомикова (КПРФ), URA.RU писало 18 апреля. Тогда собеседники агентства утверждали, что это произошло на встрече, где губернатор отстранил мэра Алексея Орлова от выборов в округах. Сергина, Пустозерова и Сомикова Орлов как раз поддерживал. А Куйвашев и его окружение (прежде всего политтехнолог Ринат Хазеев) напомнили, что в 2018-м все трое избирались в думу при поддержке враждебной команды бывшего «серого кардинала» Екатеринбурга Владимира Тунгусова. На совещании, где утверждались итоговые списки, Орлова не было (уехал на форум в Сочи), надежды его команды были связанны именно с лоббистским ресурсом Чемезова. «Олег Леонидович убедил шефа, что Сергин, Сомиков и Пустозеров переориентированы на новую муниципальную власть, на Орлова», — поделился источник. При этом собеседник в окружении самого Чемезова заявил, что тот «никого не спасал», что решение принял именно губернатор. Третий инсайдер подтвердил, что операцию по спасению депутатов «проводили другие силы». Сам Чемезов от комментариев воздержался. Четвертый источник утверждает, что списки кандидатов якобы еще будут скорректированы. «До губернатора не все [интересанты] дошли. Вероятно, у него еще состоятся встречи по возвращении из Узбекистана», — добавил он. Павел Пустозеров — совладелец дорожного подрядчика мэрии ГУДСР — заявился на праймериз «Единой России» еще до развязки в интриге. Он пойдет по новому округу №14, а не по родному «одиннадцатому», как предполагалось ранее. Округ №11 отдали депутату Владимиру Крицкому (ЕР). Сергин пока не заявился на предварительное голосование (выдвижение заканчивается 27 апреля), будет ли участвовать в праймериз Сомиков, неясно.