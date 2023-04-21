Куйвашев в последний момент утвердил схему новой власти в Екатеринбурге

В начале апреля Евгений Куйвашев взял выборы под личный контроль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил окончательный список кандидатов-одномандатников, которые получат поддержку на праймериз «Единой России», а потом (если победят) и на выборах в гордуму Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

По словам собеседника, последние согласования завершились вечером 21 апреля — перед официальным визитом губернатора в Узбекистан. По слухам, самая актуальная версия списка легла к нему на стол утром 18-го, и еще днем 21-го участники предвыборных переговоров делились, что, раз фамилии до сих пор не утверждены (Куйвашев якобы обещал это сделать до вылета за границу), то и ждать уже нечего. Кто именно оказался в заветном перечне фамилий, станет известно в ближайшее время.

Как писало URA.RU, о том, что берет выборы в гордуму под личный контроль, Куйвашев объявил на совещании в узком кругу 6 апреля. Он раскритиковал мэра Алексея Орлова, готовившего первоначальные версии списка и несколько раз показывавшего их Куйвашеву. Основная претензия: в списке Орлова не были учтены интересы миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), чью большую фракцию в гордуме мэр хотел сократить. Это грозило большим скандалом.

Полномочия по формированию нового списка Куйвашев сначала передал своему доверенному политтехнологу Ринату Хазееву, который вместе с Кочетковым и рассказывал шефу об ошибках Орлова и его команды. Однако бизнесмены, которым предстоит финансировать выборы, убедили Куйвашева назначить куратором кампаний одномандатников не Хазеева (у него неоднозначная репутация), а вице-губернатора Олега Чемезова — человека более проверенного. При этом Хазеев остается одним из основных акторов предстоящих выборов.

А Орлов будет отвечать за продвижение общегородского списка «Единой России». Он сам его и возглавит.