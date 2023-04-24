Пермский депутат наладил сбор березового сока для продажи. Фото

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Заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, петров алексей
Алексей петров (справа) рассказал подписчикам в соцсети о процессе сбора березового сока Фото:

Депутат законодательного собрания Пермского края бизнесмен Алексей Петров показал своим подписчикам в соцсети «ВКонтакте» процесс сбора березового сока для последующей продажи. В соцсети Петров разместил фотографии, пояснив, что использует для сбора сока дрель и капельницу.

«Пришло время сбора березового сока! Лучше всего пользоваться простой дрелью и медицинской одноразовой капельницей!», — поделился опытом с подписчиками Петров. Он также добавил, что собранный древесный сок проходит процесс заморозки, а затем идет на продажу.

Мнения пользователей соцсети по поводу представленной бизнесменом публикации разделились. Некоторые подписчики Петрова отметили, что сбор сока в больших объемах не идет на пользу деревьям. «И сколько испортим деревьев! Не жалко вам, люди, что березы погибнут?», — задалась вопросом пермячка Елена Боталова. Ирина Аксенова упрекнула любителей сбора березового сока в том, что они «испортили все деревья».

При этом часть подписчиков в комментариях призналась, что тоже собирает березовый сок по весне. А Надежда Мехоношина отметила, что «березовый сок помогает работе сердца, так как содержит соли калия и магния».

Петров является учредителем ООО «Маркетинг», которое управляет кафе, рестораном национальной кухни и несколькими магазинами в Кудымкаре и Перми. В 2022 году он вошел в число самых богатых депутатов краевого парламента. Ранее бизнесмен рассказал о запуске в Кудымкаре производства по переработке дикоросов и заявил, что намерен развивать в территории событийный туризм.

Алексей петров пояснил, что для сбора сока использует дрель и медицинскую капельницу
Алексей петров пояснил, что для сбора сока использует дрель и медицинскую капельницу
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Собранный березовый сок замораживается для дальнейшей продажи
Собранный березовый сок замораживается для дальнейшей продажи
Фото:
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Депутат законодательного собрания Пермского края бизнесмен Алексей Петров показал своим подписчикам в соцсети «ВКонтакте» процесс сбора березового сока для последующей продажи. В соцсети Петров разместил фотографии, пояснив, что использует для сбора сока дрель и капельницу. «Пришло время сбора березового сока! Лучше всего пользоваться простой дрелью и медицинской одноразовой капельницей!», — поделился опытом с подписчиками Петров. Он также добавил, что собранный древесный сок проходит процесс заморозки, а затем идет на продажу. Мнения пользователей соцсети по поводу представленной бизнесменом публикации разделились. Некоторые подписчики Петрова отметили, что сбор сока в больших объемах не идет на пользу деревьям. «И сколько испортим деревьев! Не жалко вам, люди, что березы погибнут?», — задалась вопросом пермячка Елена Боталова. Ирина Аксенова упрекнула любителей сбора березового сока в том, что они «испортили все деревья». При этом часть подписчиков в комментариях призналась, что тоже собирает березовый сок по весне. А Надежда Мехоношина отметила, что «березовый сок помогает работе сердца, так как содержит соли калия и магния». Петров является учредителем ООО «Маркетинг», которое управляет кафе, рестораном национальной кухни и несколькими магазинами в Кудымкаре и Перми. В 2022 году он вошел в число самых богатых депутатов краевого парламента. Ранее бизнесмен рассказал о запуске в Кудымкаре производства по переработке дикоросов и заявил, что намерен развивать в территории событийный туризм.
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© Служба новостей «URA.RU»
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