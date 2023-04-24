Экс-советник Кучмы Соскин: Украина потеряет Славянск и Краматорск после Артемовска

24 апреля 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Украина потеряет Славянск и Краматорск, прогнозирует Олег Соскин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) после Артемовска (Бахмута) потеряют контроль над городами Славянск и Краматорск, которые находятся на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Сдать Артемовск [для ВСУ] неприемлемо, потому что следующими целями становятся Славянск, Краматорск. <…> И потеря полностью Донецкой области со всеми вытекающими последствиями», — пояснил Олег Соскин в ходе эфира на своем youtube-канале. Ранее Соскин заявил, что ВС РФ уничтожают элитные подразделения украинских сил. В Минобороны РФ рассказали, что российские солдаты уничтожили более 280 боевиков Украины на Донецком направлении за сутки, пишет RT. ЧВК «Вагнер» эвакуирует жителей Артемовска из города, пишет «Национальная служба новостей».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после Артемовска (Бахмута) потеряют контроль над городами Славянск и Краматорск, которые находятся на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Сдать Артемовск [для ВСУ] неприемлемо, потому что следующими целями становятся Славянск, Краматорск. <…> И потеря полностью Донецкой области со всеми вытекающими последствиями», — пояснил Олег Соскин в ходе эфира на своем youtube-канале. Ранее Соскин заявил, что ВС РФ уничтожают элитные подразделения украинских сил. В Минобороны РФ рассказали, что российские солдаты уничтожили более 280 боевиков Украины на Донецком направлении за сутки, пишет RT. ЧВК «Вагнер» эвакуирует жителей Артемовска из города, пишет «Национальная служба новостей».