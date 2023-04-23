Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют в боях с Россией собственные элитные подразделения бойцов, которые должны были участвовать в весеннем контрнаступлении. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Уничтожаются элитные украинские подразделения. <…> Ничего Украина сделать не может», — подчеркнул Олег Соскин в своем YouTube-канале. По его словам, украинские войска неспособны даже перехватывать российские беспилотники.
Ранее британские журналисты призвали Запад готовится к поражению ВСУ во время их весеннего наступления. Такой же риторики придерживаются и в Германии. Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко подчеркивал, что ВСУ не смогут провести наступление в ближайшее время из-за погоды.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют в боях с Россией собственные элитные подразделения бойцов, которые должны были участвовать в весеннем контрнаступлении. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Уничтожаются элитные украинские подразделения. <…> Ничего Украина сделать не может», — подчеркнул Олег Соскин в своем YouTube-канале. По его словам, украинские войска неспособны даже перехватывать российские беспилотники. Ранее британские журналисты призвали Запад готовится к поражению ВСУ во время их весеннего наступления. Такой же риторики придерживаются и в Германии. Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко подчеркивал, что ВСУ не смогут провести наступление в ближайшее время из-за погоды.