Экс-советник Кучмы Соскин: РФ уничтожила элитные подразделения ВСУ

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Уничтоженные элитные подразделения ВСУ готовились к весеннему наступлению, уточнил Олег Соскин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют в боях с Россией собственные элитные подразделения бойцов, которые должны были участвовать в весеннем контрнаступлении. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Уничтожаются элитные украинские подразделения. <…> Ничего Украина сделать не может», — подчеркнул Олег Соскин в своем YouTube-канале. По его словам, украинские войска неспособны даже перехватывать российские беспилотники.

Ранее британские журналисты призвали Запад готовится к поражению ВСУ во время их весеннего наступления. Такой же риторики придерживаются и в Германии. Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко подчеркивал, что ВСУ не смогут провести наступление в ближайшее время из-за погоды.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют в боях с Россией собственные элитные подразделения бойцов, которые должны были участвовать в весеннем контрнаступлении. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Уничтожаются элитные украинские подразделения. <…> Ничего Украина сделать не может», — подчеркнул Олег Соскин в своем YouTube-канале. По его словам, украинские войска неспособны даже перехватывать российские беспилотники. Ранее британские журналисты призвали Запад готовится к поражению ВСУ во время их весеннего наступления. Такой же риторики придерживаются и в Германии. Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко подчеркивал, что ВСУ не смогут провести наступление в ближайшее время из-за погоды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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