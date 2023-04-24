24 апреля 2023

Депутат ГД Иванов допустил введение четырехдневной рабочей недели после окончания СВО

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Андрей Барышев подал документы на выборы в Государственную думу в ТИК Металлургического района. Челябинск, удостоверение депутата госдумы, депутат государственной думы
Депутаты Госдумы готовы пересмотреть рабочий график Фото:

Депутаты Госдумы РФ готовы рассмотреть вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю после успешного завершения спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил парламентарий Максим Иванов.

«В условиях, когда ведется спецоперация, переходить на четырехнедельную рабочую неделю неправильно. Но после победы в СВО такую систему можно рассмотреть», — пояснил депутат в интервью изданию Подмосковье сегодня.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить количество рабочих часов. Она отмечала, что это возможно сделать не за счет сокращения рабочих дней, а за счет сокращения рабочего времени в один из дней недели.

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Депутаты Госдумы РФ готовы рассмотреть вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю после успешного завершения спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил парламентарий Максим Иванов. «В условиях, когда ведется спецоперация, переходить на четырехнедельную рабочую неделю неправильно. Но после победы в СВО такую систему можно рассмотреть», — пояснил депутат в интервью изданию Подмосковье сегодня. Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить количество рабочих часов. Она отмечала, что это возможно сделать не за счет сокращения рабочих дней, а за счет сокращения рабочего времени в один из дней недели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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