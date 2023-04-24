Депутат ГД Иванов допустил введение четырехдневной рабочей недели после окончания СВО

Депутаты Госдумы РФ готовы рассмотреть вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю после успешного завершения спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил парламентарий Максим Иванов.
«В условиях, когда ведется спецоперация, переходить на четырехнедельную рабочую неделю неправильно. Но после победы в СВО такую систему можно рассмотреть», — пояснил депутат в интервью изданию Подмосковье сегодня.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить количество рабочих часов. Она отмечала, что это возможно сделать не за счет сокращения рабочих дней, а за счет сокращения рабочего времени в один из дней недели.
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