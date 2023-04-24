24 апреля 2023

Переполненные автобусы стали причиной недовольства жителей Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобусная остановка. Тюмень, остановка, автобусная остановка, остановка общественного транспорта, пассажиры, пассажиры автобуса, остановка автобусная, очередь в автобус
По словам местных жителей, зайти в автобус бывает нелегко Фото:

Жители деревни Шкодинское (Курганская область) пожаловались на отменные рейсы и давку в автобусах. По словам местных жителей, из областного центра стало трудно выезжать.

«Раньше часто ходил автобус №267 „Курган — Н. Лушниково“, потом отменили два рейса в 10:50 и 14:50. Стало невозможно выезжать из Кургана. Автобус переполненный, невозможно зайти, на остановках останавливается не на всех, так как людей некуда пускать. <…> Ребенок с портфелем из школы не может вернуться домой, просто не может влезть в автобус! А сейчас начнется сезон дачников», — жалоба опубликована на портале «Обратись».

В ответном сообщении специалисты департамента экономического развития региона объяснили, что перевозки по указанному маршруту осуществляются по сезонному расписанию. С 1 мая по 30 сентября на маршруте будет действовать «летний формат». Отправление автобусов от курганского автовокзала в 10:50 и 14:50 будет восстановлено.

Ранее жители одного из курганских микрорайонов рассказали, что стали в два раза дольше добираться до работы после начала транспортной реформы. Многим гражданам пришлось уволиться из-за отмены удобного автобусного маршрута.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители деревни Шкодинское (Курганская область) пожаловались на отменные рейсы и давку в автобусах. По словам местных жителей, из областного центра стало трудно выезжать. «Раньше часто ходил автобус №267 „Курган — Н. Лушниково“, потом отменили два рейса в 10:50 и 14:50. Стало невозможно выезжать из Кургана. Автобус переполненный, невозможно зайти, на остановках останавливается не на всех, так как людей некуда пускать. <…> Ребенок с портфелем из школы не может вернуться домой, просто не может влезть в автобус! А сейчас начнется сезон дачников», — жалоба опубликована на портале «Обратись». В ответном сообщении специалисты департамента экономического развития региона объяснили, что перевозки по указанному маршруту осуществляются по сезонному расписанию. С 1 мая по 30 сентября на маршруте будет действовать «летний формат». Отправление автобусов от курганского автовокзала в 10:50 и 14:50 будет восстановлено. Ранее жители одного из курганских микрорайонов рассказали, что стали в два раза дольше добираться до работы после начала транспортной реформы. Многим гражданам пришлось уволиться из-за отмены удобного автобусного маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...