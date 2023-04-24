Переполненные автобусы стали причиной недовольства жителей Курганской области

По словам местных жителей, зайти в автобус бывает нелегко Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители деревни Шкодинское (Курганская область) пожаловались на отменные рейсы и давку в автобусах. По словам местных жителей, из областного центра стало трудно выезжать.

«Раньше часто ходил автобус №267 „Курган — Н. Лушниково“, потом отменили два рейса в 10:50 и 14:50. Стало невозможно выезжать из Кургана. Автобус переполненный, невозможно зайти, на остановках останавливается не на всех, так как людей некуда пускать. <…> Ребенок с портфелем из школы не может вернуться домой, просто не может влезть в автобус! А сейчас начнется сезон дачников», — жалоба опубликована на портале «Обратись».

В ответном сообщении специалисты департамента экономического развития региона объяснили, что перевозки по указанному маршруту осуществляются по сезонному расписанию. С 1 мая по 30 сентября на маршруте будет действовать «летний формат». Отправление автобусов от курганского автовокзала в 10:50 и 14:50 будет восстановлено.

Ранее жители одного из курганских микрорайонов рассказали, что стали в два раза дольше добираться до работы после начала транспортной реформы. Многим гражданам пришлось уволиться из-за отмены удобного автобусного маршрута.