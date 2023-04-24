Глава МИД Польши раскрыл, когда введут 11-й пакет санкций против РФ

Вероятнее всего, 11-й пакет санкций против России будет введен в мае текущего года. Об этом сообщил глава министерства Польши Збигнев Рау.
«Думаю, дело будет закрыто не раньше, чем в конце мая», — сказал Рау после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, передает ТАСС. При этом он ответил, что сейчас содержание 11-го пакета санкций остается на стадии обсуждения.
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в 11-й пакет антироссийских санкций будут включены меры против обхода действующих ограничений. При этом, в Евросоюзе считают, что если продолжать вводить ограничения против РФ, то они начнут наносить больше вреда странам Европы, чем РФ.
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