Российские танкисты рассказали, как уничтожают ВСУ вслепую

Танкисты ВС РФ уничтожают силы противника без видимости противника, по непосредственной наводке на ориентир. Об этом рассказал наводчик танка «Флоки». Он пояснил, что танкисты маскируют танки в неприметных позициях, после чего уничтожают цели по указанию корректировщика.
«Основная трудность в том, что приходится работать без видимости противника, то есть вслепую, по данным корректировщиков», — передают слова танкиста «Известия». Он рассказал, что экипаж ставит машину туда, где она будет менее заметна. После чего бойцы маскируют танк и бьют по цели уже с наводкой корректировщика. «Флоки» пояснил, что такая тактика позволяет оставаться незамеченным и минимизировать риски. По его словам, танкисты иногда попадают по целям противника с первого раза даже без корректировки.
Ранее сообщалось, что на фронт поступили новые танки Т-14 «Армата», передает «Царьград». Украина получила еще 18 танков Leopard 2, однако российская армия готова к их уничтожению. По словам оружейного эксперта Гайя МакКардла, противотанковые группы будут использовать ПТРК 9М133 «Корнет», чтобы сжечь западную бронетехнику.
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