Российские танкисты рассказали, как уничтожают ВСУ вслепую

Российский наводчик «Флоки»: танкисты ВС РФ уничтожают ВСУ при помощи корректировщиков
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Российские танкисты уничтожают противника из укрытий, заявил наводчик «Флоки» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Танкисты ВС РФ уничтожают силы противника без видимости противника, по непосредственной наводке на ориентир. Об этом рассказал наводчик танка «Флоки». Он пояснил, что танкисты маскируют танки в неприметных позициях, после чего уничтожают цели по указанию корректировщика.

«Основная трудность в том, что приходится работать без видимости противника, то есть вслепую, по данным корректировщиков», — передают слова танкиста «Известия». Он рассказал, что экипаж ставит машину туда, где она будет менее заметна. После чего бойцы маскируют танк и бьют по цели уже с наводкой корректировщика. «Флоки» пояснил, что такая тактика позволяет оставаться незамеченным и минимизировать риски. По его словам, танкисты иногда попадают по целям противника с первого раза даже без корректировки.

Ранее сообщалось, что на фронт поступили новые танки Т-14 «Армата», передает «Царьград». Украина получила еще 18 танков Leopard 2, однако российская армия готова к их уничтожению. По словам оружейного эксперта Гайя МакКардла, противотанковые группы будут использовать ПТРК 9М133 «Корнет», чтобы сжечь западную бронетехнику.

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Танкисты ВС РФ уничтожают силы противника без видимости противника, по непосредственной наводке на ориентир. Об этом рассказал наводчик танка «Флоки». Он пояснил, что танкисты маскируют танки в неприметных позициях, после чего уничтожают цели по указанию корректировщика. «Основная трудность в том, что приходится работать без видимости противника, то есть вслепую, по данным корректировщиков», — передают слова танкиста «Известия». Он рассказал, что экипаж ставит машину туда, где она будет менее заметна. После чего бойцы маскируют танк и бьют по цели уже с наводкой корректировщика. «Флоки» пояснил, что такая тактика позволяет оставаться незамеченным и минимизировать риски. По его словам, танкисты иногда попадают по целям противника с первого раза даже без корректировки. Ранее сообщалось, что на фронт поступили новые танки Т-14 «Армата», передает «Царьград». Украина получила еще 18 танков Leopard 2, однако российская армия готова к их уничтожению. По словам оружейного эксперта Гайя МакКардла, противотанковые группы будут использовать ПТРК 9М133 «Корнет», чтобы сжечь западную бронетехнику.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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