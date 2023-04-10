Newsweek показал оружие, которое Россия применит против западных танков

Российские противотанковые группы будут использовать ПТРК 9М133 «Корнет», чтобы сжечь западную бронетехнику. Об этом сообщил эксперт Гай МакКардл.
«Российские „охотники за танками“, скорее всего, будут использовать ПТРК 9М133 „Корнет“. Они практически идентичны нашим „Джавелинам“, но обладают в два раза большей эффективной дальностью, что позволит увеличить дистанцию при стрельбе по противнику», — заявил Гай МакКардл в интервью Newsweek.
С начала спецоперации на Украине западные страны стали активно поставлять вооружение украинской стороне. Ранее в Германии завершились тренировки украинских военных на танках Leopard 2, пишет Zeit. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что при попытке наступления на РФ противотанковые ракетные комплексы «Корнет» уничтожат танки Вооруженных сил Украины от западных стран. По его словам, ракетный комплекс сталкивался с немецкими танками Leopard 2 в Сирии и был поражен.
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Российские противотанковые группы будут использовать ПТРК 9М133 «Корнет», чтобы сжечь западную бронетехнику. Об этом сообщил эксперт Гай МакКардл. «Российские „охотники за танками“, скорее всего, будут использовать ПТРК 9М133 „Корнет“. Они практически идентичны нашим „Джавелинам“, но обладают в два раза большей эффективной дальностью, что позволит увеличить дистанцию при стрельбе по противнику», — заявил Гай МакКардл в интервью Newsweek. С начала спецоперации на Украине западные страны стали активно поставлять вооружение украинской стороне. Ранее в Германии завершились тренировки украинских военных на танках Leopard 2, пишет Zeit. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что при попытке наступления на РФ противотанковые ракетные комплексы «Корнет» уничтожат танки Вооруженных сил Украины от западных стран. По его словам, ракетный комплекс сталкивался с немецкими танками Leopard 2 в Сирии и был поражен.