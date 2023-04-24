Губернатор Махонин поставил задачи перед новым главой Добрянского округа

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с избранным недавно главой Добрянского городского округа Дмитрием Антоновым. Руководитель региона обозначил новому мэру ряд главных задач, сообщает пресс-служба губернатора.
«Ваши основные задачи — исполнение мероприятий в рамках национальных и региональных проектов, поддержка инвестиционной активности в территории, дальнейшее строительство социальных объектов», — заявил Махонин. Он обратил внимание Антонова на то, что нужно активней привлекать внебюджетные источники средств и выстраивать тесное сотрудничество с предприятиями.
Также глава региона отметил, что главы муниципалитетов обязаны поддерживать семьи участников спецоперации и оперативно реагировать на вопросы жителей в соцсетях. Антонов возглавил Добрянский округ по решению местных депутатов 1 апреля. Прежний мэр Константин Лызов покинул пост ради работы в администрации губернатора.
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