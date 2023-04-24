24 апреля 2023

Губернатор Махонин поставил задачи перед новым главой Добрянского округа

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Вручение служебных автомобилей сотрудникам полиции. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин обратил внимание нового мэра на помощь семьям бойцов СВО Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с избранным недавно главой Добрянского городского округа Дмитрием Антоновым. Руководитель региона обозначил новому мэру ряд главных задач, сообщает пресс-служба губернатора.

«Ваши основные задачи — исполнение мероприятий в рамках национальных и региональных проектов, поддержка инвестиционной активности в территории, дальнейшее строительство социальных объектов», — заявил Махонин. Он обратил внимание Антонова на то, что нужно активней привлекать внебюджетные источники средств и выстраивать тесное сотрудничество с предприятиями.

Также глава региона отметил, что главы муниципалитетов обязаны поддерживать семьи участников спецоперации и оперативно реагировать на вопросы жителей в соцсетях. Антонов возглавил Добрянский округ по решению местных депутатов 1 апреля. Прежний мэр Константин Лызов покинул пост ради работы в администрации губернатора.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с избранным недавно главой Добрянского городского округа Дмитрием Антоновым. Руководитель региона обозначил новому мэру ряд главных задач, сообщает пресс-служба губернатора. «Ваши основные задачи — исполнение мероприятий в рамках национальных и региональных проектов, поддержка инвестиционной активности в территории, дальнейшее строительство социальных объектов», — заявил Махонин. Он обратил внимание Антонова на то, что нужно активней привлекать внебюджетные источники средств и выстраивать тесное сотрудничество с предприятиями. Также глава региона отметил, что главы муниципалитетов обязаны поддерживать семьи участников спецоперации и оперативно реагировать на вопросы жителей в соцсетях. Антонов возглавил Добрянский округ по решению местных депутатов 1 апреля. Прежний мэр Константин Лызов покинул пост ради работы в администрации губернатора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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