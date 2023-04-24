Губернатор Махонин поставил задачи перед новым главой Добрянского округа

25 апреля 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин обратил внимание нового мэра на помощь семьям бойцов СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с избранным недавно главой Добрянского городского округа Дмитрием Антоновым. Руководитель региона обозначил новому мэру ряд главных задач, сообщает пресс-служба губернатора. «Ваши основные задачи — исполнение мероприятий в рамках национальных и региональных проектов, поддержка инвестиционной активности в территории, дальнейшее строительство социальных объектов», — заявил Махонин. Он обратил внимание Антонова на то, что нужно активней привлекать внебюджетные источники средств и выстраивать тесное сотрудничество с предприятиями. Также глава региона отметил, что главы муниципалитетов обязаны поддерживать семьи участников спецоперации и оперативно реагировать на вопросы жителей в соцсетях. Антонов возглавил Добрянский округ по решению местных депутатов 1 апреля. Прежний мэр Константин Лызов покинул пост ради работы в администрации губернатора.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с избранным недавно главой Добрянского городского округа Дмитрием Антоновым. Руководитель региона обозначил новому мэру ряд главных задач, сообщает пресс-служба губернатора. «Ваши основные задачи — исполнение мероприятий в рамках национальных и региональных проектов, поддержка инвестиционной активности в территории, дальнейшее строительство социальных объектов», — заявил Махонин. Он обратил внимание Антонова на то, что нужно активней привлекать внебюджетные источники средств и выстраивать тесное сотрудничество с предприятиями. Также глава региона отметил, что главы муниципалитетов обязаны поддерживать семьи участников спецоперации и оперативно реагировать на вопросы жителей в соцсетях. Антонов возглавил Добрянский округ по решению местных депутатов 1 апреля. Прежний мэр Константин Лызов покинул пост ради работы в администрации губернатора.