В Пермском крае избрали главу Добрянского округа

В Добрянском городском округе Пермского края местные депутаты избрали главу муниципалитета. Им стал Дмитрий Антонов, сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Прикамья.
«Депутаты Думы Добрянского городского округа избрали нового главу. Им стал Дмитрий Антонов, директор ГБУ ПК „Центр развития жилищно-коммунального хозяйства“, экс-глава Дивьинского сельского поселения Добрянского района, экс-глава Добрянского городского поселения», — говорится в сообщении.
Первым рабочим днем Антонова станет 1 апреля. Как рассказывало URA.RU, прежний глава Добрянского округа Константин Лызов покинул пост ради работы в администрации губернатора.
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