29 марта 2023

В Пермском крае избрали главу Добрянского округа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, голосование депутатов, гордума, голосование, голос, заседание гордумы
Депутаты Добрянки проголосовали за Дмитрия Антонова Фото:

В Добрянском городском округе Пермского края местные депутаты избрали главу муниципалитета. Им стал Дмитрий Антонов, сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Прикамья.

«Депутаты Думы Добрянского городского округа избрали нового главу. Им стал Дмитрий Антонов, директор ГБУ ПК „Центр развития жилищно-коммунального хозяйства“, экс-глава Дивьинского сельского поселения Добрянского района, экс-глава Добрянского городского поселения», — говорится в сообщении.

Первым рабочим днем Антонова станет 1 апреля. Как рассказывало URA.RU, прежний глава Добрянского округа Константин Лызов покинул пост ради работы в администрации губернатора.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Добрянском городском округе Пермского края местные депутаты избрали главу муниципалитета. Им стал Дмитрий Антонов, сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Прикамья. «Депутаты Думы Добрянского городского округа избрали нового главу. Им стал Дмитрий Антонов, директор ГБУ ПК „Центр развития жилищно-коммунального хозяйства“, экс-глава Дивьинского сельского поселения Добрянского района, экс-глава Добрянского городского поселения», — говорится в сообщении. Первым рабочим днем Антонова станет 1 апреля. Как рассказывало URA.RU, прежний глава Добрянского округа Константин Лызов покинул пост ради работы в администрации губернатора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...