Shot: в Подмосковье упал шпионский беспилотник

В Подмосковье нашли беспилотник, оснащенный камерой. Он упал в Богородском городском округе, недалеко от того, места, где уже находили упавший БПЛА.
«Неизвестный БПЛА с камерой, без опознавательных знаков, упал на территории СНТ „Уголек“ в Богородском городском округе», — сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что это произошло в четырех километров от места, где 24 апреля также нашли беспилотник, несший взрывчатку. На место выехали экстренные службы.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ из ведомства не поступил.
В России массово находят упавшие дроны. Особенно много беспилотников попало в Белгородскую область, передает «Царьград».
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