Shot: в Подмосковье упал шпионский беспилотник

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Оснащенный камерой БПЛА нашли в Подмосковье, передает telegram-канал Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Подмосковье нашли беспилотник, оснащенный камерой. Он упал в Богородском городском округе, недалеко от того, места, где уже находили упавший БПЛА.

«Неизвестный БПЛА с камерой, без опознавательных знаков, упал на территории СНТ „Уголек“ в Богородском городском округе», — сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что это произошло в четырех километров от места, где 24 апреля также нашли беспилотник, несший взрывчатку. На место выехали экстренные службы.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ из ведомства не поступил.

В России массово находят упавшие дроны. Особенно много беспилотников попало в Белгородскую область, передает «Царьград».

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В Подмосковье нашли беспилотник, оснащенный камерой. Он упал в Богородском городском округе, недалеко от того, места, где уже находили упавший БПЛА. «Неизвестный БПЛА с камерой, без опознавательных знаков, упал на территории СНТ „Уголек“ в Богородском городском округе», — сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что это произошло в четырех километров от места, где 24 апреля также нашли беспилотник, несший взрывчатку. На место выехали экстренные службы. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ из ведомства не поступил. В России массово находят упавшие дроны. Особенно много беспилотников попало в Белгородскую область, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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