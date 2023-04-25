Shot: в Подмосковье упал шпионский беспилотник

25 апреля 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Оснащенный камерой БПЛА нашли в Подмосковье, передает telegram-канал Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Подмосковье нашли беспилотник, оснащенный камерой. Он упал в Богородском городском округе, недалеко от того, места, где уже находили упавший БПЛА. «Неизвестный БПЛА с камерой, без опознавательных знаков, упал на территории СНТ „Уголек“ в Богородском городском округе», — сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что это произошло в четырех километров от места, где 24 апреля также нашли беспилотник, несший взрывчатку. На место выехали экстренные службы. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ из ведомства не поступил. В России массово находят упавшие дроны. Особенно много беспилотников попало в Белгородскую область, передает «Царьград».

В Подмосковье нашли беспилотник, оснащенный камерой. Он упал в Богородском городском округе, недалеко от того, места, где уже находили упавший БПЛА. «Неизвестный БПЛА с камерой, без опознавательных знаков, упал на территории СНТ „Уголек“ в Богородском городском округе», — сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что это произошло в четырех километров от места, где 24 апреля также нашли беспилотник, несший взрывчатку. На место выехали экстренные службы. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ из ведомства не поступил. В России массово находят упавшие дроны. Особенно много беспилотников попало в Белгородскую область, передает «Царьград».