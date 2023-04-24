Из-за износа сетей в центре Кургана растет стоимость жилья

В Кургане растет цена на жилье из-за ветхих сетей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана из-за сильного износа сетей застройщики поднимают стоимость жилья. Это связано с тратами на их реконструкцию. Об этом сообщил гендиректор ПАО «КГК» Александр Прибылев на брифинге с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

«В 2024 году планируем реконструкцию сетей по улице Савельева. Это откроет возможность для подключения в этой части города точечной застройки. Сейчас там нет технической возможности из-за пропускной способности сетей. Застройщикам приходится осуществлять реконструкцию, которая включается в стоимость квадратного метра», — сказал Прибылев. Также он добавил, что после того как «КГК» сделает ремонт сетей застройщикам станет выгоднее заходить на объекты и проявлять интерес к земельным участкам в центре города.

Ранее URA.RU писало, что в мэр Кургана Елена Ситникова объявила о завершении отопительного сезона. Об этом глава города заявила 25 апреля на пресс-конференции с журналистами. Также на брифинге стало известно о датах начала отключения горячей воды. В Кургане они начнутся уже с 10 мая.