24 апреля 2023

Из-за износа сетей в центре Кургана растет стоимость жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жилье, окна, недвижимость, продажа квартир, жилые дома, многоквартирный дом, квартиры, новостройка
В Кургане растет цена на жилье из-за ветхих сетей Фото:

В центре Кургана из-за сильного износа сетей застройщики поднимают стоимость жилья. Это связано с тратами на их реконструкцию. Об этом сообщил гендиректор ПАО «КГК» Александр Прибылев на брифинге с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

«В 2024 году планируем реконструкцию сетей по улице Савельева. Это откроет возможность для подключения в этой части города точечной застройки. Сейчас там нет технической возможности из-за пропускной способности сетей. Застройщикам приходится осуществлять реконструкцию, которая включается в стоимость квадратного метра», — сказал Прибылев. Также он добавил, что после того как «КГК» сделает ремонт сетей застройщикам станет выгоднее заходить на объекты и проявлять интерес к земельным участкам в центре города.

Ранее URA.RU писало, что в мэр Кургана Елена Ситникова объявила о завершении отопительного сезона. Об этом глава города заявила 25 апреля на пресс-конференции с журналистами. Также на брифинге стало известно о датах начала отключения горячей воды. В Кургане они начнутся уже с 10 мая.

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В центре Кургана из-за сильного износа сетей застройщики поднимают стоимость жилья. Это связано с тратами на их реконструкцию. Об этом сообщил гендиректор ПАО «КГК» Александр Прибылев на брифинге с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «В 2024 году планируем реконструкцию сетей по улице Савельева. Это откроет возможность для подключения в этой части города точечной застройки. Сейчас там нет технической возможности из-за пропускной способности сетей. Застройщикам приходится осуществлять реконструкцию, которая включается в стоимость квадратного метра», — сказал Прибылев. Также он добавил, что после того как «КГК» сделает ремонт сетей застройщикам станет выгоднее заходить на объекты и проявлять интерес к земельным участкам в центре города. Ранее URA.RU писало, что в мэр Кургана Елена Ситникова объявила о завершении отопительного сезона. Об этом глава города заявила 25 апреля на пресс-конференции с журналистами. Также на брифинге стало известно о датах начала отключения горячей воды. В Кургане они начнутся уже с 10 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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