Марочко раскрыл, сколько техники уничтожено на трех ключевых направлениях СВО

Офицер ЛНР Марочко: ВСУ потеряли 3100 бойцов и более 170 единиц техники на Востоке

26 апреля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Украина потеряла девять танков и семь РСЗО, сказал Андрей Марочко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За период с 17 по 23 апреля на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях уничтожено более 170 единиц украинской техники и более 3000 бойцов. Об этом URA.RU сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В ходе выполнения нашими войсками задач СВО, на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлении по данным МО РФ ликвидировано более 3100 украинских боевиков и наемников. Уничтожено 53 автомобиля, девять пикапов, 67 различных боевых бронированных машин, девять танков, семь реактивных систем залпового огня „Град“, четыре самоходных гаубиц 2С1 „Гвоздика“, две самоходных гаубицы производства США М109 „Paladin“», — сказал Андрей Марочко. Среди уничтоженной техники он назвал одну артиллерийскую систему М777 производства США, четыре самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», две гаубицы «Мста-Б», семь гаубиц Д-20, три гаубицы Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. «Кроме того, уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6», — отметил подполковник. По его словам, значительный урон был нанесен военной инфраструктуре ВСУ. «Истребительной авиацией ВКС России сбиты два самолета МиГ-29 и один СУ-24. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены цеха предприятия авиационной промышленности, объединенный штаб группировки ВФУ „Бахмут“, уничтожено два пункта управления, пять батальонных командно-наблюдательных пункта, шесть складов РАВ, два склада топлива, понтонная переправа через реку Северский Донец», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За период с 17 по 23 апреля на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях уничтожено более 170 единиц украинской техники и более 3000 бойцов. Об этом URA.RU сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В ходе выполнения нашими войсками задач СВО, на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлении по данным МО РФ ликвидировано более 3100 украинских боевиков и наемников. Уничтожено 53 автомобиля, девять пикапов, 67 различных боевых бронированных машин, девять танков, семь реактивных систем залпового огня „Град“, четыре самоходных гаубиц 2С1 „Гвоздика“, две самоходных гаубицы производства США М109 „Paladin“», — сказал Андрей Марочко. Среди уничтоженной техники он назвал одну артиллерийскую систему М777 производства США, четыре самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», две гаубицы «Мста-Б», семь гаубиц Д-20, три гаубицы Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. «Кроме того, уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6», — отметил подполковник. По его словам, значительный урон был нанесен военной инфраструктуре ВСУ. «Истребительной авиацией ВКС России сбиты два самолета МиГ-29 и один СУ-24. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены цеха предприятия авиационной промышленности, объединенный штаб группировки ВФУ „Бахмут“, уничтожено два пункта управления, пять батальонных командно-наблюдательных пункта, шесть складов РАВ, два склада топлива, понтонная переправа через реку Северский Донец», — заключил собеседник агентства.