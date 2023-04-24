Задержанный ФСБ глава челябинского района хочет руководить районом из-под ареста

Николай Шиманович хочет работать дистанционно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержанный ФСБ по подозрению в мошенничестве глава Катав-Ивановского района Челябинской области Николай Шиманович хочет руководить муниципалитетом дистанционно. По словам источника URA.RU в районе, глава подписал соответствующее постановление, находясь под домашним арестом.

«Шиманович подписал постановление, согласно которому он будет руководить районом в дистанционном режиме. Срок действия документа — до 4 июня, то есть до истечения срока домашнего ареста», — рассказал источник в Катав-Ивановске.

По словам собеседника URA.RU, сейчас юристы пытаются понять законно ли подобное постановление. Ведь, находясь под домашним арестом, Шиманович может общаться с ограниченным кругом лиц. Об управлении районом не может идти и речи.

URA.RU связалось с пресс-службой администрации раойна.ю Там сообщили, что не в курсе подобного постановления. Также там попросили направить официальный запрос для уточнения данных по постановлению. На момент публикации ответа не последовало.

Шимановича задержали 4 апреля в его доме, расположенном в Трехгорном. Ему предъявили обвинения в мошенничестве. По версии следствия, в годы своей работы адвокатом, он присвоил ценные бумаги одной из компаний, а на вырученные с их продажи деньги приобрел квартиру для дочери в Санкт-Петербурге. В его доме, как и в доме квартиры дочери силовики провели обыск. Решением суда Шиманович был отправлен под домашний арест в свой коттедж в Трехгорном сроком на два месяца, то есть до 4 июня 2023 года.