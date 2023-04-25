Силовики возбудили дело на екатеринбуржца, напавшего на мальчика из-за шапки с буквой Z

Неустроева везут к следователям Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Екатеринбуржец Александр Неустроев, напавший на мальчика из-за шапки с буквой Z, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении [Неустроева]», — сообщил полковник Горелых. О происшествии доложили в центральный аппарат СК.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что екатеринбуржца увозят из суда к следователям. Административное дело о хулиганстве было прекращено. Вместо него будет рассматриваться материал по уголовному делу.

Неустроева задержали после его нападок на мальчика. Екатеринбуржец признался, что у него возникли вопросы к мальчику из-за шапки. Не получив ответа, Неустроев обругал ребенка, позволяя себе нецензурную брань.