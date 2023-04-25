Силовики возбудили дело на екатеринбуржца, напавшего на мальчика из-за шапки с буквой Z

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь , заключенные, арест, полиция, наручники, задержание, преступление
Неустроева везут к следователям Фото:

Екатеринбуржец Александр Неустроев, напавший на мальчика из-за шапки с буквой Z, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении [Неустроева]», — сообщил полковник Горелых. О происшествии доложили в центральный аппарат СК.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что екатеринбуржца увозят из суда к следователям. Административное дело о хулиганстве было прекращено. Вместо него будет рассматриваться материал по уголовному делу.

Неустроева задержали после его нападок на мальчика. Екатеринбуржец признался, что у него возникли вопросы к мальчику из-за шапки. Не получив ответа, Неустроев обругал ребенка, позволяя себе нецензурную брань.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржец Александр Неустроев, напавший на мальчика из-за шапки с буквой Z, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении [Неустроева]», — сообщил полковник Горелых. О происшествии доложили в центральный аппарат СК. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что екатеринбуржца увозят из суда к следователям. Административное дело о хулиганстве было прекращено. Вместо него будет рассматриваться материал по уголовному делу. Неустроева задержали после его нападок на мальчика. Екатеринбуржец признался, что у него возникли вопросы к мальчику из-за шапки. Не получив ответа, Неустроев обругал ребенка, позволяя себе нецензурную брань.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...