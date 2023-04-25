США хотят отправить военных в Судан

25 апреля 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Военный контингент поможет эвакуировать граждан США, сообщает CBS News Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Вооруженные столкновения в Судане Для эвакуации американцев из Судана США могут принять решение о вводе военного контингента войск в город Порт-Судан. Об этом сообщили американские официальные лица. «США рассматривают возможность отправки военного контингента в Порт-Судан», — передает заявления американских чиновников телеканал CBS News . Там добавили, что это позволит скоординировать процесс эвакуации граждан США из Судана. Отмечается, что это будет сделано также в рамках создания наземного маршрута, который будет организован между столицей Судана Хартумом и Порт-Суданом для выезда американских граждан. Военные США уже сейчас проводят разведку местности для будущей эвакуации, но окончательное решение об отправке войск еще не принято, заключили чиновники США. Ранее стало известно, что в ходе вооруженного конфликта между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) в Судане погибли свыше 250 человек из числа мирных жителей. Посол России в Хартуме Андрей Черновол заявил о невозможности эвакуации российских граждан авиатранспортом из-за продолжающихся боевых действий в стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что спасатели России внимательно следят за обстановкой в Судане. Также в посольстве России в Судане рассказали о блокировании из-за боевых действий россиянки с ребенком в одной из церквей Хартума, передает Vse42.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для эвакуации американцев из Судана США могут принять решение о вводе военного контингента войск в город Порт-Судан. Об этом сообщили американские официальные лица. «США рассматривают возможность отправки военного контингента в Порт-Судан», — передает заявления американских чиновников телеканал CBS News. Там добавили, что это позволит скоординировать процесс эвакуации граждан США из Судана. Отмечается, что это будет сделано также в рамках создания наземного маршрута, который будет организован между столицей Судана Хартумом и Порт-Суданом для выезда американских граждан. Военные США уже сейчас проводят разведку местности для будущей эвакуации, но окончательное решение об отправке войск еще не принято, заключили чиновники США. Ранее стало известно, что в ходе вооруженного конфликта между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) в Судане погибли свыше 250 человек из числа мирных жителей. Посол России в Хартуме Андрей Черновол заявил о невозможности эвакуации российских граждан авиатранспортом из-за продолжающихся боевых действий в стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что спасатели России внимательно следят за обстановкой в Судане. Также в посольстве России в Судане рассказали о блокировании из-за боевых действий россиянки с ребенком в одной из церквей Хартума, передает Vse42.Ru.