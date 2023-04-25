Суд Евросоюза начал рассматривать дело уральского миллиардера

Bloomberg: суд ЕС начал рассматривать дело миллиардера Пумпянского
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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, пумпянский дмитрий
Дмитрий Пумпянский еще в мае оспорил санкции ЕС в суде Фото:

Миллиардер, основатель Трубной металлургической компании, бывший президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский оспорил в суде санкции ЕС, под которые попали не только он, но и его семья. Стартовавшее судебное слушание по его делу стало первым среди десятков апелляций, ожидающих рассмотрений.

«Семья — „не более чем побочный ущерб в конфликте между Россией и ЕС“, они „просто заложники внешней политики ЕС“», — цитирует Bloomberg адвоката Пумпянского и его жены Габриэля Лански. Дело Пумпянского — первое среди десятков апелляций российских миллиардеров, ожидающих рассмотрения в суде ЕС.

Ранее URA.RU писало, что санкции в отношении Пумпянского и членов его семьи ввели Великобритания и Евросоюз (санкции от ЕС оспаривают через суд). А в апреле 2022 года ограничения на бизнесмена наложила Канада. Также известно, что в Гибралтаре арестовали яхту Пумпянского, которой позже заинтересовались 115 потенциальных покупателей.

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Миллиардер, основатель Трубной металлургической компании, бывший президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский оспорил в суде санкции ЕС, под которые попали не только он, но и его семья. Стартовавшее судебное слушание по его делу стало первым среди десятков апелляций, ожидающих рассмотрений. «Семья — „не более чем побочный ущерб в конфликте между Россией и ЕС“, они „просто заложники внешней политики ЕС“», — цитирует Bloomberg адвоката Пумпянского и его жены Габриэля Лански. Дело Пумпянского — первое среди десятков апелляций российских миллиардеров, ожидающих рассмотрения в суде ЕС. Ранее URA.RU писало, что санкции в отношении Пумпянского и членов его семьи ввели Великобритания и Евросоюз (санкции от ЕС оспаривают через суд). А в апреле 2022 года ограничения на бизнесмена наложила Канада. Также известно, что в Гибралтаре арестовали яхту Пумпянского, которой позже заинтересовались 115 потенциальных покупателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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