Суд Евросоюза начал рассматривать дело уральского миллиардера

Bloomberg: суд ЕС начал рассматривать дело миллиардера Пумпянского

25 апреля 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Дмитрий Пумпянский еще в мае оспорил санкции ЕС в суде Фото: Владимир Андреев © URA.RU Миллиардер, основатель Трубной металлургической компании, бывший президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский оспорил в суде санкции ЕС, под которые попали не только он, но и его семья. Стартовавшее судебное слушание по его делу стало первым среди десятков апелляций, ожидающих рассмотрений. «Семья — „не более чем побочный ущерб в конфликте между Россией и ЕС“, они „просто заложники внешней политики ЕС“», — цитирует Bloomberg адвоката Пумпянского и его жены Габриэля Лански. Дело Пумпянского — первое среди десятков апелляций российских миллиардеров, ожидающих рассмотрения в суде ЕС. Ранее URA.RU писало, что санкции в отношении Пумпянского и членов его семьи ввели Великобритания и Евросоюз (санкции от ЕС оспаривают через суд). А в апреле 2022 года ограничения на бизнесмена наложила Канада. Также известно, что в Гибралтаре арестовали яхту Пумпянского, которой позже заинтересовались 115 потенциальных покупателей.

Миллиардер, основатель Трубной металлургической компании, бывший президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский оспорил в суде санкции ЕС, под которые попали не только он, но и его семья. Стартовавшее судебное слушание по его делу стало первым среди десятков апелляций, ожидающих рассмотрений. «Семья — „не более чем побочный ущерб в конфликте между Россией и ЕС“, они „просто заложники внешней политики ЕС“», — цитирует Bloomberg адвоката Пумпянского и его жены Габриэля Лански. Дело Пумпянского — первое среди десятков апелляций российских миллиардеров, ожидающих рассмотрения в суде ЕС. Ранее URA.RU писало, что санкции в отношении Пумпянского и членов его семьи ввели Великобритания и Евросоюз (санкции от ЕС оспаривают через суд). А в апреле 2022 года ограничения на бизнесмена наложила Канада. Также известно, что в Гибралтаре арестовали яхту Пумпянского, которой позже заинтересовались 115 потенциальных покупателей.