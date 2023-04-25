Суд Евросоюза начал рассматривать дело уральского миллиардера

Миллиардер, основатель Трубной металлургической компании, бывший президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский оспорил в суде санкции ЕС, под которые попали не только он, но и его семья. Стартовавшее судебное слушание по его делу стало первым среди десятков апелляций, ожидающих рассмотрений.
«Семья — „не более чем побочный ущерб в конфликте между Россией и ЕС“, они „просто заложники внешней политики ЕС“», — цитирует Bloomberg адвоката Пумпянского и его жены Габриэля Лански. Дело Пумпянского — первое среди десятков апелляций российских миллиардеров, ожидающих рассмотрения в суде ЕС.
Ранее URA.RU писало, что санкции в отношении Пумпянского и членов его семьи ввели Великобритания и Евросоюз (санкции от ЕС оспаривают через суд). А в апреле 2022 года ограничения на бизнесмена наложила Канада. Также известно, что в Гибралтаре арестовали яхту Пумпянского, которой позже заинтересовались 115 потенциальных покупателей.
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