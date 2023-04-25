Власти Риги экстренно сносят памятник Пушкину

Власти Риги намерены снести памятник поэту Александру Пушкину в ближайшие дни. Мэрия не хочет, чтобы у него собирались горожане на 9 мая, сообщают СМИ.
«Блок депутатов Рижской думы „Кодекс для Риги“ обратится к партнерам по коалиции для принятия решения о демонтаже подаренного посольством России памятника Александру Пушкину до 4 мая 2023 года», — передает портал Delfi. Как опасаются власти, 9 мая к памятнику будут приносить цветы местные жители. Поэтому монумент перенесут на другое место.
Латвия активно поддерживает антироссийскую политику, в частности, сносит памятники советским воинам. После начала спецоперации русофобская риторика усилилась. Например, в прошлом году в столице снесли Памятник Освободителям Риги. Также в городских автобусах развесили русофобские объявления.
Власти Риги намерены снести памятник поэту Александру Пушкину в ближайшие дни. Мэрия не хочет, чтобы у него собирались горожане на 9 мая, сообщают СМИ. «Блок депутатов Рижской думы „Кодекс для Риги“ обратится к партнерам по коалиции для принятия решения о демонтаже подаренного посольством России памятника Александру Пушкину до 4 мая 2023 года», — передает портал Delfi. Как опасаются власти, 9 мая к памятнику будут приносить цветы местные жители. Поэтому монумент перенесут на другое место. Латвия активно поддерживает антироссийскую политику, в частности, сносит памятники советским воинам. После начала спецоперации русофобская риторика усилилась. Например, в прошлом году в столице снесли Памятник Освободителям Риги. Также в городских автобусах развесили русофобские объявления.