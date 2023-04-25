Власти Риги экстренно сносят памятник Пушкину

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Виды Екатеринбурга, памятник пушкину
Памятник Александру Пушкину власти Риги хотят снести до 9 мая Фото:

Власти Риги намерены снести памятник поэту Александру Пушкину в ближайшие дни. Мэрия не хочет, чтобы у него собирались горожане на 9 мая, сообщают СМИ.

«Блок депутатов Рижской думы „Кодекс для Риги“ обратится к партнерам по коалиции для принятия решения о демонтаже подаренного посольством России памятника Александру Пушкину до 4 мая 2023 года», — передает портал Delfi. Как опасаются власти, 9 мая к памятнику будут приносить цветы местные жители. Поэтому монумент перенесут на другое место.

Латвия активно поддерживает антироссийскую политику, в частности, сносит памятники советским воинам. После начала спецоперации русофобская риторика усилилась. Например, в прошлом году в столице снесли Памятник Освободителям Риги. Также в городских автобусах развесили русофобские объявления.

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Власти Риги намерены снести памятник поэту Александру Пушкину в ближайшие дни. Мэрия не хочет, чтобы у него собирались горожане на 9 мая, сообщают СМИ. «Блок депутатов Рижской думы „Кодекс для Риги“ обратится к партнерам по коалиции для принятия решения о демонтаже подаренного посольством России памятника Александру Пушкину до 4 мая 2023 года», — передает портал Delfi. Как опасаются власти, 9 мая к памятнику будут приносить цветы местные жители. Поэтому монумент перенесут на другое место. Латвия активно поддерживает антироссийскую политику, в частности, сносит памятники советским воинам. После начала спецоперации русофобская риторика усилилась. Например, в прошлом году в столице снесли Памятник Освободителям Риги. Также в городских автобусах развесили русофобские объявления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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