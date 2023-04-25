В Свердловской области ликвидировали крупный пожар

МЧС ликвидировало пожар в Прогрессе, который мог перейти на дома
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В Прогрессе пожар мог переброситься на жилые дома (архивное фото) Фото:

Сотрудники МЧС в 21:29 ликвидировали крупный пожар в поселке Прогресс (Первоуральский городской округ, Свердловская область), где горела площадка с пиломатериалами. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 21:29 открытое горение на месте пожара в поселке Прогресс ликвидировано», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Туда на борьбу с огнем перебрасывали более 20 пожарных и семь спецмашин.

Ранее URA.RU писало о начале крупного пожара в Прогрессе, подходящий к жилым домам. По предварительной информации спасателей, загорелась древесина. Первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков давал особое поручение из-за этого пожара.

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Сотрудники МЧС в 21:29 ликвидировали крупный пожар в поселке Прогресс (Первоуральский городской округ, Свердловская область), где горела площадка с пиломатериалами. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «В 21:29 открытое горение на месте пожара в поселке Прогресс ликвидировано», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Туда на борьбу с огнем перебрасывали более 20 пожарных и семь спецмашин. Ранее URA.RU писало о начале крупного пожара в Прогрессе, подходящий к жилым домам. По предварительной информации спасателей, загорелась древесина. Первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков давал особое поручение из-за этого пожара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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