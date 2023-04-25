В Свердловской области ликвидировали крупный пожар

МЧС ликвидировало пожар в Прогрессе, который мог перейти на дома

25 апреля 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

В Прогрессе пожар мог переброситься на жилые дома (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудники МЧС в 21:29 ликвидировали крупный пожар в поселке Прогресс (Первоуральский городской округ, Свердловская область), где горела площадка с пиломатериалами. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «В 21:29 открытое горение на месте пожара в поселке Прогресс ликвидировано», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Туда на борьбу с огнем перебрасывали более 20 пожарных и семь спецмашин. Ранее URA.RU писало о начале крупного пожара в Прогрессе, подходящий к жилым домам. По предварительной информации спасателей, загорелась древесина. Первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков давал особое поручение из-за этого пожара.

Сотрудники МЧС в 21:29 ликвидировали крупный пожар в поселке Прогресс (Первоуральский городской округ, Свердловская область), где горела площадка с пиломатериалами. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «В 21:29 открытое горение на месте пожара в поселке Прогресс ликвидировано», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Туда на борьбу с огнем перебрасывали более 20 пожарных и семь спецмашин. Ранее URA.RU писало о начале крупного пожара в Прогрессе, подходящий к жилым домам. По предварительной информации спасателей, загорелась древесина. Первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков давал особое поручение из-за этого пожара.