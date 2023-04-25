В Свердловской области ликвидировали крупный пожар

Сотрудники МЧС в 21:29 ликвидировали крупный пожар в поселке Прогресс (Первоуральский городской округ, Свердловская область), где горела площадка с пиломатериалами. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 21:29 открытое горение на месте пожара в поселке Прогресс ликвидировано», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Туда на борьбу с огнем перебрасывали более 20 пожарных и семь спецмашин.
Ранее URA.RU писало о начале крупного пожара в Прогрессе, подходящий к жилым домам. По предварительной информации спасателей, загорелась древесина. Первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков давал особое поручение из-за этого пожара.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.