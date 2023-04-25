Прокуратура начала проверку после крупного пожара в свердловском поселке

25 апреля 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

Серовские прокуроры начали проверку после пожара в Сосьве (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Серовская городская прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилых домов в поселке Сосьва (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуроры организовали проверку после крупного пожара в Сосьве, где загорелись частные дома. В ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Свердловской области Павел Родченков. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в Сосьве огонь уничтожил 50 домов, в поселке ввели режим ЧС. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оперативно провести заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности в поселке.

Серовская городская прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилых домов в поселке Сосьва (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуроры организовали проверку после крупного пожара в Сосьве, где загорелись частные дома. В ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Свердловской области Павел Родченков. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в Сосьве огонь уничтожил 50 домов, в поселке ввели режим ЧС. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оперативно провести заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности в поселке.