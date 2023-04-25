25 апреля 2023

Прокуратура начала проверку после крупного пожара в свердловском поселке

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Серовские прокуроры начали проверку после пожара в Сосьве (архивное фото) Фото:

Серовская городская прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилых домов в поселке Сосьва (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуроры организовали проверку после крупного пожара в Сосьве, где загорелись частные дома. В ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Свердловской области Павел Родченков. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Сосьве огонь уничтожил 50 домов, в поселке ввели режим ЧС. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оперативно провести заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности в поселке.

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Серовская городская прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилых домов в поселке Сосьва (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуроры организовали проверку после крупного пожара в Сосьве, где загорелись частные дома. В ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Свердловской области Павел Родченков. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в Сосьве огонь уничтожил 50 домов, в поселке ввели режим ЧС. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оперативно провести заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности в поселке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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