Прокуратура начала проверку после крупного пожара в свердловском поселке

Серовская городская прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилых домов в поселке Сосьва (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Прокуроры организовали проверку после крупного пожара в Сосьве, где загорелись частные дома. В ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram.
На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Свердловской области Павел Родченков. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Сосьве огонь уничтожил 50 домов, в поселке ввели режим ЧС. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оперативно провести заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности в поселке.
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