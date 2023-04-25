Mash: погибшим при пожаре в Сосьве оказался дедушка, отпраздновавший день рождения

Погибший мужчина 25 апреля отпраздновал 62-летие
При пожаре в Сосьве спасатели, разбирая завалы, обнаружили тело человека. Погибшим оказался дедушка, который 25 апреля отпраздновал 62-летие, пишут в соцсетях.
«В Сосьве погиб дедушка, который только вчера отпраздновал 62-летие. Тело погибшего мужчины спасатели нашли при разборе завалов», — пишет telegram-канал Mash.
Ранее URA.RU писало, что в Сосьве из-за крупного пожара введен режим ЧС. По последним данным, в поселке сгорело 92 дома.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!