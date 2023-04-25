25 апреля 2023

Mash: погибшим при пожаре в Сосьве оказался дедушка, отпраздновавший день рождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Погибший мужчина 25 апреля отпраздновал 62-летие Фото:

При пожаре в Сосьве спасатели, разбирая завалы, обнаружили тело человека. Погибшим оказался дедушка, который 25 апреля отпраздновал 62-летие, пишут в соцсетях.

«В Сосьве погиб дедушка, который только вчера отпраздновал 62-летие. Тело погибшего мужчины спасатели нашли при разборе завалов», — пишет telegram-канал Mash.

Ранее URA.RU писало, что в Сосьве из-за крупного пожара введен режим ЧС. По последним данным, в поселке сгорело 92 дома.

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При пожаре в Сосьве спасатели, разбирая завалы, обнаружили тело человека. Погибшим оказался дедушка, который 25 апреля отпраздновал 62-летие, пишут в соцсетях. «В Сосьве погиб дедушка, который только вчера отпраздновал 62-летие. Тело погибшего мужчины спасатели нашли при разборе завалов», — пишет telegram-канал Mash. Ранее URA.RU писало, что в Сосьве из-за крупного пожара введен режим ЧС. По последним данным, в поселке сгорело 92 дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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