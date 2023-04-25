25 апреля 2023

Мэр дал важную установку главам поселков из-за пожаров в Свердловской области

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, дым, пожар, гарь, огонь, лесной пожар, населенный пункт, пламя, ландшафтный пожар
Мэр запретил свердловчанам ходить в лес и призвал мобилизовать дружины Фото:

Мэр Алапаевска Сайгид Билалов поручил главам поселков организовать дежурство по противопожарной безопасности, мобилизовать все службы и ограничить доступ в лес для населения. Такое заявление Билалов сделал после крупных пожаров, которые охватили Свердловскую область 25 апреля.

«Уважемые главы городских поселков и предприятий, прошу срочно организовать дежурство по противопожарной безопасности, ограничить доступ в лес для людей и мобилизовать все службы, в том числе и дружины», — написал Билалов в соцсети «ВКонтакте».

Билалов добавил, что в поселке Таежный (Махневское муниципальное образование, Алапаевский район) сгорели 23 частных дома и семь нежилых помещений. «Никаких пикников, костров, сжигания мусора и травы, запретить все!» — резюмировал мэр.

Свердловскую область 25 апреля охватили крупные пожары. В поселке Таежный огонь уничтожил более 20 домов. К месту пожара направляли вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством. Власти пообещали предоставить временное жилье местным жителям.

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Мэр Алапаевска Сайгид Билалов поручил главам поселков организовать дежурство по противопожарной безопасности, мобилизовать все службы и ограничить доступ в лес для населения. Такое заявление Билалов сделал после крупных пожаров, которые охватили Свердловскую область 25 апреля. «Уважемые главы городских поселков и предприятий, прошу срочно организовать дежурство по противопожарной безопасности, ограничить доступ в лес для людей и мобилизовать все службы, в том числе и дружины», — написал Билалов в соцсети «ВКонтакте». Билалов добавил, что в поселке Таежный (Махневское муниципальное образование, Алапаевский район) сгорели 23 частных дома и семь нежилых помещений. «Никаких пикников, костров, сжигания мусора и травы, запретить все!» — резюмировал мэр. Свердловскую область 25 апреля охватили крупные пожары. В поселке Таежный огонь уничтожил более 20 домов. К месту пожара направляли вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством. Власти пообещали предоставить временное жилье местным жителям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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