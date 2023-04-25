Мэр дал важную установку главам поселков из-за пожаров в Свердловской области

26 апреля 2023 в 03:10 Размер текста - 17 +

Мэр запретил свердловчанам ходить в лес и призвал мобилизовать дружины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Алапаевска Сайгид Билалов поручил главам поселков организовать дежурство по противопожарной безопасности, мобилизовать все службы и ограничить доступ в лес для населения. Такое заявление Билалов сделал после крупных пожаров, которые охватили Свердловскую область 25 апреля. «Уважемые главы городских поселков и предприятий, прошу срочно организовать дежурство по противопожарной безопасности, ограничить доступ в лес для людей и мобилизовать все службы, в том числе и дружины», — написал Билалов в соцсети «ВКонтакте». Билалов добавил, что в поселке Таежный (Махневское муниципальное образование, Алапаевский район) сгорели 23 частных дома и семь нежилых помещений. «Никаких пикников, костров, сжигания мусора и травы, запретить все!» — резюмировал мэр. Свердловскую область 25 апреля охватили крупные пожары. В поселке Таежный огонь уничтожил более 20 домов. К месту пожара направляли вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством. Власти пообещали предоставить временное жилье местным жителям.

Мэр Алапаевска Сайгид Билалов поручил главам поселков организовать дежурство по противопожарной безопасности, мобилизовать все службы и ограничить доступ в лес для населения. Такое заявление Билалов сделал после крупных пожаров, которые охватили Свердловскую область 25 апреля. «Уважемые главы городских поселков и предприятий, прошу срочно организовать дежурство по противопожарной безопасности, ограничить доступ в лес для людей и мобилизовать все службы, в том числе и дружины», — написал Билалов в соцсети «ВКонтакте». Билалов добавил, что в поселке Таежный (Махневское муниципальное образование, Алапаевский район) сгорели 23 частных дома и семь нежилых помещений. «Никаких пикников, костров, сжигания мусора и травы, запретить все!» — резюмировал мэр. Свердловскую область 25 апреля охватили крупные пожары. В поселке Таежный огонь уничтожил более 20 домов. К месту пожара направляли вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством. Власти пообещали предоставить временное жилье местным жителям.