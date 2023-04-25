Свердловчанам из поселка, где сгорели десятки домов, дадут временное жилье

25 апреля 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с погорельцами в поселке Таежный Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Прокуратура Свердловской области взяла на контроль ситуацию с погорельцами из поселка Таежный (Свердловская область). Специалисты надзорного ведомства проконтролируют, чтобы им выдали жилье из маневренного фонда, сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «Прокуратура проверит соблюдение социальных прав граждан, чье жилье и имущество пострадало или уничтожено в результате возгорания домов и построек в поселке Таежный Алапаевского района. Также ведомство проконтролирует обеспечение администрацией муниципалитета социальных прав жителей населенного пункта, в том числе на предоставление жилья маневренного фонда», — говорится в сообщении прокуратуры. Сотрудники ведомства ведут проверка по факту происшествия. На месте работает исполняющий обязанности прокурора Свердловской области Павел Родченков. Пожар в поселке Таежный вспыхнул днем 25 апреля. Огонь уже уничтожил 20 домов. К месту пожара направили вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством.

Прокуратура Свердловской области взяла на контроль ситуацию с погорельцами из поселка Таежный (Свердловская область). Специалисты надзорного ведомства проконтролируют, чтобы им выдали жилье из маневренного фонда, сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «Прокуратура проверит соблюдение социальных прав граждан, чье жилье и имущество пострадало или уничтожено в результате возгорания домов и построек в поселке Таежный Алапаевского района. Также ведомство проконтролирует обеспечение администрацией муниципалитета социальных прав жителей населенного пункта, в том числе на предоставление жилья маневренного фонда», — говорится в сообщении прокуратуры. Сотрудники ведомства ведут проверка по факту происшествия. На месте работает исполняющий обязанности прокурора Свердловской области Павел Родченков. Пожар в поселке Таежный вспыхнул днем 25 апреля. Огонь уже уничтожил 20 домов. К месту пожара направили вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством.