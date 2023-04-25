Куйвашев ввел особый режим из-за крупного пожара в Сосьве

26 апреля 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

Коммунальщики готовятся оперативно приступить к восстановлению инфраструктуры в Сосьве после пожара Фото: telegram-канал «МЧС Свердловск» новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Свердловской области коммунальные, энергетические и газовые службы привели в режим повышенной готовности по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Они ведут постоянный мониторинг ситуации в населенных пунктах, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Всем предписано вести постоянный мониторинг работы систем жизнеобеспечения населенных пунктов. В случае сбоя — незамедлительно реагировать и обеспечивать оперативное устранения аварий», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Ранее в Сосьве из-за масштабного пожара ввели режим чрезвычайной ситуации. В поселке собрали противоаварийный запас оборудования и материалов, в том числе электрогенераторы. На месте работают энергетики, переброшенные из Серова. Коммунальщики готовятся оперативно приступить к восстановлению инфраструктуры, когда закончится тушение пожара. Ранее URA.RU сообщало, что пожар в Сосьве локализовали на площади девять тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС России отстояли от огня порядка 1200 домов. Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. Силы спасателей и добровольцев были брошены в поселок Таежный, Сосьву, Первоуральск и другие.

В Свердловской области коммунальные, энергетические и газовые службы привели в режим повышенной готовности по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Они ведут постоянный мониторинг ситуации в населенных пунктах, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Всем предписано вести постоянный мониторинг работы систем жизнеобеспечения населенных пунктов. В случае сбоя — незамедлительно реагировать и обеспечивать оперативное устранения аварий», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Ранее в Сосьве из-за масштабного пожара ввели режим чрезвычайной ситуации. В поселке собрали противоаварийный запас оборудования и материалов, в том числе электрогенераторы. На месте работают энергетики, переброшенные из Серова. Коммунальщики готовятся оперативно приступить к восстановлению инфраструктуры, когда закончится тушение пожара. Ранее URA.RU сообщало, что пожар в Сосьве локализовали на площади девять тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС России отстояли от огня порядка 1200 домов. Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. Силы спасателей и добровольцев были брошены в поселок Таежный, Сосьву, Первоуральск и другие.