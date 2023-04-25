25 апреля 2023

Куйвашев ввел особый режим из-за крупного пожара в Сосьве

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Коммунальщики готовятся оперативно приступить к восстановлению инфраструктуры в Сосьве после пожара
Коммунальщики готовятся оперативно приступить к восстановлению инфраструктуры в Сосьве после пожара Фото:
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В Свердловской области коммунальные, энергетические и газовые службы привели в режим повышенной готовности по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Они ведут постоянный мониторинг ситуации в населенных пунктах, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона.

«Всем предписано вести постоянный мониторинг работы систем жизнеобеспечения населенных пунктов. В случае сбоя — незамедлительно реагировать и обеспечивать оперативное устранения аварий», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Ранее в Сосьве из-за масштабного пожара ввели режим чрезвычайной ситуации.

В поселке собрали противоаварийный запас оборудования и материалов, в том числе электрогенераторы. На месте работают энергетики, переброшенные из Серова. Коммунальщики готовятся оперативно приступить к восстановлению инфраструктуры, когда закончится тушение пожара.

Ранее URA.RU сообщало, что пожар в Сосьве локализовали на площади девять тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС России отстояли от огня порядка 1200 домов. Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. Силы спасателей и добровольцев были брошены в поселок Таежный, Сосьву, Первоуральск и другие.

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В Свердловской области коммунальные, энергетические и газовые службы привели в режим повышенной готовности по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Они ведут постоянный мониторинг ситуации в населенных пунктах, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Всем предписано вести постоянный мониторинг работы систем жизнеобеспечения населенных пунктов. В случае сбоя — незамедлительно реагировать и обеспечивать оперативное устранения аварий», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Ранее в Сосьве из-за масштабного пожара ввели режим чрезвычайной ситуации. В поселке собрали противоаварийный запас оборудования и материалов, в том числе электрогенераторы. На месте работают энергетики, переброшенные из Серова. Коммунальщики готовятся оперативно приступить к восстановлению инфраструктуры, когда закончится тушение пожара. Ранее URA.RU сообщало, что пожар в Сосьве локализовали на площади девять тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС России отстояли от огня порядка 1200 домов. Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. Силы спасателей и добровольцев были брошены в поселок Таежный, Сосьву, Первоуральск и другие.
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