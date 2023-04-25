25 апреля 2023

Курганцу вынесли приговор за нападение с бензопилой

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж купели. Отбор для instagram. Курган, бензопила
Курганец напал на знакомого с бензопилой Фото:

Жителя Альменевского округа (Курганская область) признали виновным в причинении вреда здоровью знакомого, на которого он напал с бензопилой. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

«Вынесен обвинительный приговор в отношении жителя с. Альменево. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия)», — привели данные в прокуратуре. В ходе судебного заседания было озвучено, что подсудимый напал на знакомого с бензопилой.

Инцидент случился в январе этого года. Выпивая со знакомым у себя дома, мужчина обозлился на гостя. Он взял с пола бензопилу, завел ее и ударил его по локтю. Пострадавший получил травму локтевого сустава.

Альменевца признали виновным и приговорили к 300 часам обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил, уточнили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя Шадринска отправили в колонию строгого режима за нападение на подростка. Мужчина, угрожая молодому человеку ножом, заставил перевести себе деньги.

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Жителя Альменевского округа (Курганская область) признали виновным в причинении вреда здоровью знакомого, на которого он напал с бензопилой. Об этом рассказали в областной прокуратуре. «Вынесен обвинительный приговор в отношении жителя с. Альменево. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия)», — привели данные в прокуратуре. В ходе судебного заседания было озвучено, что подсудимый напал на знакомого с бензопилой. Инцидент случился в январе этого года. Выпивая со знакомым у себя дома, мужчина обозлился на гостя. Он взял с пола бензопилу, завел ее и ударил его по локтю. Пострадавший получил травму локтевого сустава. Альменевца признали виновным и приговорили к 300 часам обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил, уточнили в прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что жителя Шадринска отправили в колонию строгого режима за нападение на подростка. Мужчина, угрожая молодому человеку ножом, заставил перевести себе деньги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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