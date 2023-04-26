ВСУ обстреляли Донецк десятками ракет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия обстрела рынка "Маяк". Донецк, мчс, донецк, последствия, разрушения, обстрел, пожарные
В 07:50 ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет по Донецку. Об этом сообщили в telegram-канале «online СЦКК ДНР».

«Зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных сил Украины по Донецку из РСЗО», — сказано в сообщении. Всего ВСУ выпустили 20 ракет по направлению: Орловка — Донецк (Киевский и Куйбышевский районы) в 07:50 часов.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Ленинский в Белгородской области. В поселке были повреждены линии электропередач.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет по Донецку. Об этом сообщили в telegram-канале «online СЦКК ДНР». «Зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных сил Украины по Донецку из РСЗО», — сказано в сообщении. Всего ВСУ выпустили 20 ракет по направлению: Орловка — Донецк (Киевский и Куйбышевский районы) в 07:50 часов. Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Ленинский в Белгородской области. В поселке были повреждены линии электропередач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...