ВСУ обстреляли Донецк десятками ракет 26 апреля 2023 в 10:17 Размер текста - 17 + В 07:50 ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет по Донецку. Об этом сообщили в telegram-канале «online СЦКК ДНР». «Зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных сил Украины по Донецку из РСЗО», — сказано в сообщении. Всего ВСУ выпустили 20 ракет по направлению: Орловка — Донецк (Киевский и Куйбышевский районы) в 07:50 часов. Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Ленинский в Белгородской области. В поселке были повреждены линии электропередач. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет по Донецку. Об этом сообщили в telegram-канале «online СЦКК ДНР». «Зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных сил Украины по Донецку из РСЗО», — сказано в сообщении. Всего ВСУ выпустили 20 ракет по направлению: Орловка — Донецк (Киевский и Куйбышевский районы) в 07:50 часов. Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Ленинский в Белгородской области. В поселке были повреждены линии электропередач. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям