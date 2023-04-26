ВСУ обстреляли Донецк десятками ракет

В 07:50 ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет по Донецку. Об этом сообщили в telegram-канале «online СЦКК ДНР».
«Зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных сил Украины по Донецку из РСЗО», — сказано в сообщении. Всего ВСУ выпустили 20 ракет по направлению: Орловка — Донецк (Киевский и Куйбышевский районы) в 07:50 часов.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Ленинский в Белгородской области. В поселке были повреждены линии электропередач.
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