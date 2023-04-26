Куйвашев дал поручение о выплатах пострадавшим от пожара в Сосьве

Погорельцы в Свердловской области получат первую выплату в 10 тысяч рублей

Евгений Куйвашев поручил адресно помогать пострадавшим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил оказать финансовую помощь пострадавшим от крупного пожара в поселке Сосьва, в котором сгорели больше 90 домов. В ближайшее время погорельцы получат первую выплату в 10 тысяч рублей, власти помогут им восстановить документы и банковские карты. Об этом на встрече с жителями заявил первый замгубернатора Алексей Шмыков.

«Первоочередной список жителей Сосьвы, чьи дома и имущество пострадали при пожаре, составлен. Сейчас ведется запись тех, кто здесь не был по тем или иным причинам зарегистрирован, но проживал [в сгоревших домах]. Ключевая задача сегодня — оперативно провести выплаты, которые возможно, разобраться с восстановлением документов и банковских карт», — сказал Шмыков, его слова URA.RU передал департамент информполитики региона.

Помимо выплат в 10 тысяч, селяне смогут рассчитывать на компенсацию — комиссия по оценке ущерба начнет работу в ближайшее время. Кроме того, жителям Сосьвы предложено выбрать, хотят ли они покинуть поселок. Отдельных людей — с заболеваниями сердца и легких, а также беременных женщин — уже эвакуировали в Серов, Краснотурьинск и Новую Лялю.

Вместе со Шмыковым на место ЧП выехали и другие члены правительства региона: замгубернатора Азат Салихов, министры Андрей Злоказов (соцполитика), Александр Кудрявцев (общественная безопасность), Николай Смирнов (ЖКХ), Михаил Волков (строительство). Губернатор Куйвашев возвращается из трехдневной командировки в Узбекистан и берет оперативное управление на себя.

Крупный пожар в Сосьве, начавшийся 25 апреля, уничтожил 92 дома. В результате ЧП погиб мужчина 62 лет. Неравнодушные свердловчане самостоятельно организуют сборы помощи для пострадавших, местные пытаются покинуть Сосьву или найти родных, которые не выходят на связь.